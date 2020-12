Verhältnis zwischen den USA und dem Iran weiterhin angespannt – Gegenseitige Drohungen

Der iranische Brigadegeneral Mohammad Hejazi erklärte jetzt, dass es auch im Januar eine Priorität des Iran bleiben werde, den Mord an Soleimani zu rächen. Dabei nahm er auch Bezug auf die Raketenangriffe auf US-Militäreinrichtungen im Irak:

„Dies sind nur Ohrfeigen, eine harsche Reaktion wird folgen.“

Der Brigadegeneral drohte dem US-Militär mit einer vollständigen Vertreibung aus dem Nahen Osten. Eine Eskalation des Konflikts mit Washington jedoch wolle man jedoch nicht. Der iranische Außenminister Sarif hat ebenfalls erklärt, dass Soleimani noch nicht gerächt worden sei.

Quelle:

https://www.almasdarnews.com/article/irgc-general-vows-harsh-revenge-is-coming-for-assassinating-qassem-soleimani/

Die iranischen Revolutionsgarden sollen einem Medienbericht zufolge Kurzstreckenraketen und Drohnen in den benachbarten Irak gebracht haben. Nach Erkenntnissen des kuwaitischen Portals Al-Qabas könnten damit Ziele sowohl innerhalb als auch außerhalb des Iraks angegriffen werden. US-Truppen starben durch die Raketenangriffe im Irak nicht.

Quelle:

https://snanews.de/20201227/iran-raketen-irak-303774.html

