24.12.2020: Pressebriefing der Sprecherin des Außenministeriums Russlands, Maria Sacharowa / Zur aktuellen Situation um Covid-19

Die vergangene Woche hat keine erfreuliche Nachrichten gebracht: In der Welt wächst weiterhin die Zahl der Infizierten. Nach dem Stand 24. Dezember sind es bereits mehr als 78 Mio. Menschen, die Todeszahl stieg auf mehr als 1,7 Mio. Menschen. Die Gesamtdynamik der Ausbreitung der Infektion ist so, dass die Regierungen die Einschränkungsmaßnahmen gegen Covid-19 nicht abschwächen können, wobei in einigen Fällen sogar die Rückkehr zu harten Lockdowns zu erkennen ist, um die Welle der Infizierung zu mildern. Die Impfung der Bevölkerung gewinnt an Fahrt.

Man wird auf die Informationen aus Großbritannien über die Entstehung einer Mutation des Coronavirus, die laut Londoner Spezialisten sich schneller ausbreitet, aufmerksam.

Wie sich herausstellte, kam dieses Pathogen bereits nach Australien, Dänemark, Italien, Niederlande, Südafrika und einige andere Länder. Das kann auf seine Anpassung an die sich veränderten Bedingungen hinweisen. Die Virologen sprechen bislang nicht von einem deutlich größeren Risiko-Potential der neuen Variante des Coronavirus und rufen dazu auf, keine Schlussfolgerungen vor Erhalt der glaubwürdigen wissenschaftlichen Daten zu machen. Die russischen Wissenschaftler bekamen entsprechende Proben und erforschen sie intensiv, tauschen Informationen mit ausländischen Kollegen und WHO-Vertretern aus.

Allerdings stellten mehr als 50 Staaten (darunter China, Kanada, Türkei, Indien, Iran, Deutschland u.a.) teilweise bzw. vollständig die Verkehrsverbindung mit Großbritannien ein. Einen ähnlichen Schritt machte auch die Russische Föderation, wobei ab 00 Uhr am 22. Dezember ein einwöchiges Verbot für Passagierverkehr mit diesem Land eingeführt und 14-Tage-Quarantäne für alle Einreisenden aus diesem Land eingeführt wurden.

Das Außenministerium Russlands erinnert die russischen Staatsbürger erneut daran, dass man sich nach Möglichkeit der Auslandsreisen bis zur Normalisierung der Situation mit der Ausbreitung der Coronavirus-Infektion enthalten und alle Risiken, die mit den Auslandsreisen verbunden sind, erwägen soll.

