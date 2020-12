Im US-Verteidigungsministerium kursieren Diskussionen über den Umgang mit einer Situation in der Trump das Kriegsrecht einführt

Zuvor hatte US-Präsident Trump Medienberichte zurückgewiesen, wonach er erwägt, das Kriegsrecht einzuführen, um die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen vom 3. November als „falsche Nachrichten“ zu annullieren.

Das Pentagon diskutiert danach intern über Szenarien als Reaktion auf die mögliche Verhängung des Kriegsrechts durch US-Präsident Trump vor der Amtseinführung von Joe Biden am 20. Januar 2021. Das Nachrichtenmagazin Newsweek hatte zuvor ungenannte Quellen des Verteidigungsministeriums zitiert.

Es wird berichtet dass Pentagon-Beamte zusammen mit Führungsoffizieren von Militäreinheiten, die in der Nähe von Washington DC stationiert sind, „in Alarmbereitschaft“ sind. Einer der Insider berichtete, dass der US-Präsident aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie derzeit „beispiellose Notfallbefugnisse innehat, die ihn – insbesondere wenn er auf einige seiner Anhänger hört – davon überzeugen könnten, dass er unbegrenzte Befugnisse hat.

Dies geht aus den sogenannten Presidential Emergency Action Documents (PEADs) hervor.

Diese enthalten Ausführungsverordnungen, Botschaften des Präsidenten und Gesetzesentwürfe, die auf verschiedene Abteilungen und Regierungsbehörden verteilt werden. Eine der PEADs, die Richtlinie 20, befasst sich laut der Quelle von Newsweek angeblich mit dem Kriegsrecht.

All dies folgt auf Aussagen des ehemaligen Nationalen Sicherheitsberaters des US-Präsidenten, General Flynn , der letzte Woche gegenüber dem Sender Newsmax erklärte, Trump solle in sechs Swing-Staaten das Kriegsrecht verhängen und „militärische Fähigkeiten übernehmen“, um die Wahlen am 3. November „erneut durchzuführen“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related