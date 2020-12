Trump verhängt umfassende neue Sanktionen gegen China, Iran und Venezuela. Und Biden verspricht noch mehr (Mintpress News)

Die neuen Sanktionen kommen sogar, während allein in Venezuela schätzungsweise 100.000 Menschen durch US-Sanktionen getötet wurden, da lebenswichtige medizinische Geräte und lebensrettende Medikamente nicht in das Land kommen konnten.

Zum Schluss der Amtszeit führt die Trump-Regierung eine weitere Runde aggressiver Sanktionen gegen eine Vielzahl von Ländern durch. Am Freitag kündigte das Außenministerium neue Sanktionen gegen den Iran, die Volksrepublik China und Venezuela an. Und dazu hat es die jahrzehntelange Blockade gegen Kuba verschärft und die Sanktionen gegen Nicaragua verschärft .

Im Falle des Iran richteten sich die Maßnahmen gegen die Ölindustrie und gingen so weit, vietnamesische Unternehmen zu sanktionieren, die bei der internationalen Versorgung mit iranischen Kohlenwasserstoffen helfen. „Heute ist es dank dem Erfolg unserer Sanktionen gelungen, den Iran an den Verhandlungstisch zu bringen um Erleichterungen zu bekommen,“ behauptet der Sonderbeauftragte der Trump-Regierung für Iran und Venezuela, Elliott Abrams, und er fügte ( fälschlicherweise ) hinzu, dass das iranische Atomprogramm auf Waffen ausgerichtet ist, und nicht wie nachgewiesen auf den zivilen Gebrauch.

US-Außenminister Mike Pompeo gab außerdem bekannt, dass 59 chinesische Unternehmen, die „unsere nationalen Sicherheits- und außenpolitischen Interessen untergraben“, ins Visier genommen wurden. Im Fall von Venezuela kam die Aktion als Vergeltung nach einer Wahl, die die Vereinigten Staaten als betrügerisch betrachteten.

Die Trump-Regierung hat den Einsatz von Sanktionen verstärkt und rund 3.800 neue Sanktionen verhängt, verglichen mit 2.350 in der zweiten Amtszeit von Präsident Obama. Sanktionen sind Kriegshandlungen und werden bei einseitiger Anwendung oft als illegal angesehen. Die Vereinten Nationen haben viele der US-Sanktionen offiziell angeprangert und festgestellt, dass sie „die armen und am stärksten gefährdeten Klassen überproportional betreffen“ und nicht die Führer ausländischer Regierungen, wie manchmal argumentiert wird.

Die Auswirkung auf den Iran bestand darin, seine Wirtschaft im Wesentlichen geschrumpft ist und den Menschen unermessliche Schwierigkeiten bereiten. Die Ölförderung ist eingebrochen. Das iranische Rial hat den größten Teil seines Wertes verloren. Lebensmittel und Konsumgüter sind knapp und weitaus teurer geworden, und internationale Reisen sind jetzt viel schwieriger. Während des gesamten Jahres 2020 haben die USA den Import von humanitärer Hilfe und persönlicher Schutzausrüstung behindert und die COVID-19-Epidemie im Land verstärkt. Der National Iranian American Council (keine Liebhaber der gegenwärtigen Regierung in Teheran) beschrieb die US-Aktionen als „herzlos und sadistisch“. Seyed Mohammad Marandi, Professor für englische Literatur an der Universität von Teheran, sagt gegenüber MintPress im Oktober: „Die Sanktionen richten sich absichtlich gegen normale Iraner, Frauen und Kinder. Sie sollen Krankenhauspatienten töten und Armut schaffen. Sie haben teilweise Erfolg gehabt. “

Die Auswirkungen auf Venezuela waren eher akut. Schätzungsweise 100.000 Menschen wurden durch US-Sanktionen getötet (eine Tatsache, über die im Westen kaum berichtet wird), da Lieferungenlebenswichtige medizinische Geräte und lebensrettende Medikamente in das Land massiv behindert werden. Alfred de Zayas, ein (us-amerikanischer) UN-Sonderberichterstatter, besuchte Venezuela, verglich das Leben dort mit dem Leben unter einer mittelalterlichen Belagerung und erklärte die Vereinigten Staaten für schuldig an „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“.

Es scheint wenig Hoffnung auf eine wesentliche Änderung der Taktik mit der eingehenden Verwaltung zu geben. Eine mit Biden verbundene Denkfabrik in Washington hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht Forderung nach einer „innovativeren“ Nutzung des so genannten „wirtschaftlichen Zwangsstaatshandwerks“ (d.h. Sanktionen). Das Zentrum für eine neue us-amerikanische Sicherheit wurde von Michelle Flournoy, Bidens ursprünglicher Wahl für den Verteidigungsminister, gegründet und ist voll von Vertretern der Obama-Ära wie Victoria Nuland. „Die Nutzung wirtschaftlicher Macht, die durch alle verfügbaren Rechtsinstrumente gestützt wird, spielt für die Stärken der USA als dominierende globale Wirtschaftsmacht eine Rolle und verspricht einen anhaltenden Strom von Vorteilen“, argumentieren sie und schließen daraus: „Obwohl dies unvermeidlich sein wird.“ Kosten und möglicherweise steigende Kosten, die mit dem Einsatz wirtschaftlicher Zwangsinstrumente verbunden sind, werden mit der Zeit ebenfalls steigen. “

Die Nachrichtenagentur Reuters veröffentlichte kürzlich einen Bericht, der auf Gesprächen mit Personen basiert, die dem 78-jährigen ehemaligen Vizepräsidenten nahe stehen. Der Bericht stellte fest, dass Sanktionen unter seiner Regierung „ein zentrales Instrument der US-Macht bleiben“ werden, was darauf hindeutet, dass er wahrscheinlich die Sanktionen gegen Russland weiter verschärfen wird. Weit davon entfernt, die Praxis fallen zu lassen, wird Bidens größte Herausforderung laut den zitierten darin bestehen, „herauszufinden, welche Sanktionen beizubehalten sind, welche rückgängig zu machen sind und welche zu erweitern sind“. Es scheint, dass das US-Sanktionsregime im Jahr 2021 weiterhin auf Hochtouren laufen wird.

Alan MacLeod ist Staff Writer für MintPress News. Nach seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Schlechte Nachrichten aus Venezuela: Zwanzig Jahre gefälschte Nachrichten und falsche Berichterstattung und Propaganda im Informationszeitalter: Zustimmung zur Herstellung . Er hat auch zu Fairness und Genauigkeit in der Berichterstattung , The Guardian , Salon , The Grayzone , dem Jacobin Magazine , Common Dreams, der American Herald Tribune und The Canary beigetragen . Wiederveröffentlichen Sie unsere Geschichten! MintPress News ist unter einer Creative Commons Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 International-Lizenz lizenziert.

