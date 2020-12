Nach Raketenangriffen auf US-Botschaft in Bagdad droht Trump: „Wenn ein Amerikaner getötet wird, werde ich den Iran zur Verantwortung ziehen. Denkt darüber nach.“

Trump hat dem Iran mit Vergeltung im Falle von Angriffen auf US-Bürger im Irak gedroht. Nachdem die US-Botschaft in Bagdad von mehreren Raketen getroffen worden war, schrieb Trump auf Twitter „Ratet mal, woher die kamen: Iran“.

Trump richtete „ein paar freundliche Gesundheitstipps an den Iran: Wenn ein Amerikaner getötet wird, werde ich den Iran zur Verantwortung ziehen. Denkt darüber nach.“

Durch Trumps Politik gegen Teheran haben die Spannungen zwischen den USA und dem Iran deutlich zugenommen.

Am 3. Januar ist ein Jahr seit dem von Trump angeordneten Drohnenangriff verstrichen, bei dem der iranische General Soleimani ermordet wurde. Es gibt Befürchtungen, dass der Konflikt zwischen dem Iran und den USA sich zu einem Krieg ausweitet.

