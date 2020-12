Der Fall Nawalny und die FSB-Geisterjäger von Bellingcat und Co (RT DE)

von Jürgen Cain Külbel

(Teil 1)

„Investigativer Journalismus“ à la Mainstream: Bellingcat, Spiegel, CNN und The Insider erfinden ein FSB-Killerteam, das den russischen oppositionellen Alexei Nawalny jahrelang verfolgte und mehrfach zu töten versuchte. Beweise werden nicht geliefert. Die Geschichte basiert offenbar auf „zugespieltem“ Geheimdienstmaterial.

Wer kennt sie nicht, die lustigen Slapstick-Filme mit dem Road Runner und Karl dem Coyoten? Der Plot ist stets der gleiche: Der Bösewicht Coyote jagt den Road Runner durch die Wüste; es geht durch Rohre, Tunnel, Fallen, der Kojote stellt sich dabei blöd an, fällt von der Klippe, wird unter Felsbrocken begraben, sprengt sich selbst in die Luft, ist aber in sekundenschnelle wieder in Aktion. Karl, so sehr er sich müht, auch Köder auslegt, die der Gejagte bereitwillig schluckt, bekommt seine Beute nie zu fassen.

Hier weiterlesen: https://de.rt.com/meinung/110793-fall-nawalny-und-fsb-geisterjager/

(Teil 2)

Die „unabhängige Rechercheplattform“ Bellingcat will unter anderen anhand von Telefondaten ein Team russischer Agenten identifiziert haben, das auf Alexei Nawalny einen Mordanschlag verübt haben soll. Beweise bringt Bellingcat nicht – dennoch ist die Plattform bei US-Geheimdiensten sehr beliebt.

Mir klingt das Lied von Max Raabe, dem bekannten deutschen Sänger und Leiter des Berliner Palast Orchesters, in den Ohren: „Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich …“.

Hier weiterlesen: https://de.rt.com/meinung/110837-fall-nawalny-und-fsb-geisterjaeger/

(Teil 3 )

Welchen Wert haben die neuen Enthüllungen der sogenannten „Rechercheplattform“ Bellingcat rund um den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny aus kriminalistischer Sicht tatsächlich? Der diplomierte Kriminalist Jürgen Cain Külbel geht detailliert auf diese Frage ein.

Wer kennt nicht die „Hitler-Tagebücher“, die das Nachrichtenmagazin Stern im Jahre 1983 der Welt jubelnd präsentierte? Ich werde ständig an den „Scoop“ erinnert: In meiner Bibliothek befinden sich Bücher geheimdienstlichen Inhaltes aus dem Privatbesitz von Dr. Thomas Walde, damals Leiter des Ressorts Zeitgeschichte, der an der Beschaffung der Fälschungen maßgeblich beteiligt war. In jedem Buch brennt sein Stempel mit Name, Wohnanschrift, Telefonnummer. Die Stern-Herrschaften waren so sensationsgeil, dass sie das Ergebnis der Echtheitsuntersuchung durch das Bundeskriminalamt nicht abwarten konnten. Nachdem die Experten zweifelsfrei Fälschung expertierten, wurden sie vom eiskalten Händchen der Wahrheit heimgesucht: Sie landeten vor Gericht, verloren den Job.Hier weiterlesen: https://de.rt.com/meinung/110924-fall-nawalny-und-fsb-geisterjaeger-teil-3/

