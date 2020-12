Nachdem es in der vergangenen Woche geheissen hatte, Macron habe Fieber, Husten und leide unter starker Erschöpfung sollen sich die Symptome inzwischen abgemildert haben.

Hier ein Video von Macron vom vergangenen Freitag:

https://www.youtube.com/watch?v=GlFnCj1p8vs

