Folteropfer und Anwälte weisen von Biden vorgeschlagene Kandidaten für den Posten des CIA Direktors und des Nationalen Sicherheitsberaters zurück (Popular Resistance)

Washington, DC – Heute haben Überlebende der Folter und ihre Befürworter einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie den gewählten Präsidenten Biden aufforderten, den Folterverteidiger Mike Morell nicht zum CIA-Direktor zu ernennen, und den Senat aufforderten, Bidens Kandidaten Avril Haines, einen Folterer, nicht als Direktor für National Intelligence zu genehmigen. Der Brief wurde heute Morgen auch an Mitglieder des Geheimdienstausschusses des US-Senats sowie an den gewählten Präsidenten Biden und die gewählte Vizepräsidentin Kamala Harris zugestellt.

Unterzeichner sind: Mansoor Adayfi, ein Schriftsteller aus dem Jemen, der 14 Jahre lang ohne Anklage in Guantanamo Bay inhaftiert war, wo er zwei Jahre lang zwangsernährt wurde; Moazzam Begg, ein britisch-pakistanischer Ex-Guantanamo-Häftling und Outreach-Direktor von CAGE, einer Serviceorganisation für Folterüberlebende und vom Krieg gegen den Terror betroffene Gemeinschaften; Schwester Dianna Ortiz, eine US-Missionarin, die von Mitgliedern der von der CIA finanzierten guatemaltekischen Armee gefoltert wurde; Oberst Larry Wilkerson, Whistleblower und Stabschef von Außenminister Colin Powell; John Kiriakou, ehemaliger CIA-Offizier, der nach Aufdeckung des CIA-Waterboarding inhaftiert wurde; und der Musiker Roger Waters (ehemals mit Pink Floyd), dessen Lied „Each Small Candle“ eine Hommage an die Folteropfer ist.

Die Organisatoren des Briefes, Marcy Winograd von Progressive Democrats of America, Medea Benjamin von CODEPINK und Jeremy Varon von Witness Against Torture, setzen sich seit dem demokratischen Nationalkonvent im August gegen die Aufnahme von Folterapologeten in die Biden-Administration ein.

Mit einem Brief an Biden unterzeichnent von 450 DNC-Delegierten, einer CODEPINK-Petition unterzeichnet von über 4.000 Personen und vielen Telefonanrufen an Büros von Senatoren im Geheimdienstausschuss.



„Als wir diese Kampagne starteten“, sagt Marcy Winograd, DNC-Delegierte für 2020, „galt Morell als Spitzenreiter, aber der Widerstand gegen seine schändliche Verteidigung der Folter hat seine Nominierung in Mitleidenschaft gezogen.“ Wir möchten sicherstellen, dass seine Nominierung vom Tisch ist und dass Biden und auch der Senat verstehen, dass wir Avril Haines wegen ihrer Mitschuld an der Unterdrückung von Beweisen für CIA-Folter ablehnen.“

Morell, ein CIA-Analyst unter Bush und stellvertretender und amtierender CIA-Direktor unter Obama, hat das „Enhanced Interrogation“-Programm der Agentur verteidigt und Einwände gegen die Verwendung des Wortes „Folter“ zur Charakterisierung von Waterboarding, Schlafentzug, Hungerdiäten, sexueller Demütigung, Unterkühlung und schmerzhafte körperliche Verrenkungen. Morrell behauptete auch fälschlicherweise, dass Folter bei der Verhinderung von Terroranschlägen „funktioniert“ habe. Darüber hinaus verteidigte Morell die Zerstörung von fast 90 Videobändern durch die CIA, die brutale Verhöre in Geheim-Gefängnissen der CIA dokumentierten.

Als stellvertretender Direktor der CIA von 2013 bis 2014 hat Avril Haines den Generalinspektor der CIA außer Kraft gesetzt, indem er sich dafür entschieden hat, Mitarbeiter der Behörde, die beschuldigt werden, sich in die Computer des Geheimdienstausschusses des Senats gehackt zu haben, während ihrer Untersuchung des Einsatzes von Folter durch die CIA nicht zu bestrafen. Sie war auch Teil des Teams, das Beweise für CIA-Folter unterdrückte, indem sie den wegweisenden Folterbericht des Geheimdienstausschusses des Senats redigierte und ein Dokument mit 6.000 Seiten auf 500 Seiten reduzierte.

Sowohl Morell als auch Haines unterstützten Trumps Nominierung von Gina Haspel zum CIA-Direktor – eine Nominierung, gegen die sich die damalige Senatorin Kamala Harris, andere prominente Demokraten und Senator John McCain aussprachen. Haspel beaufsichtigte ein Gefängnis in Thailand und genehmigte ein Memo, in dem die Zerstörung von CIA-Videobändern zur Dokumentation von Folter genehmigt wurde.

Jeremy Varon, Zeuge gegen Folter:

„Joe Biden und Kamala Harris versprachen, in der Regierung Transparenz, Integrität und Achtung der Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen. Wie kann ihr Nationales Sicherheitsteam von Menschen geführt werden, die das eindeutige Verbrechen der Folter befürworten oder zu vertuschen versuchen? Das macht keinen Sinn.“

Djamel Ameziane, ehemaliger Guantanamo-Gefangener (2002-2013):

„Die Erhebung von Folterapologeten zu Führungspositionen innerhalb der Biden-Regierung wird das Ansehen der USA schädigen und den Diktatoren der Welt Beistand und Trost geben.“

Jeffrey Kaye, Autor, „ Vertuschung in Guantánamo

“ : Morell und Haines haben den CIA-Folterern Loyalität gegenüber der Einhaltung von US-Verträgen und innerstaatlichem Recht sowie der Grundmoral auferlegt. Zuzulassen, dass sie in der Regierung dienen, würde eine Botschaft an alle senden, dass die Verantwortlichkeit für Folter passé ist und dass Kriegsverbrechen immer mit einem Augenzwinkern von denen in hohen Ämtern abgewiesen werden. “

John Kiriakou, ehemaliger CIA-Beamter, der die Folter der Agentur als Whistleblower an die Öffentlichkeit brachte:

„Morell hat unaufrichtig gesagt, dass er das Folterprogramm der CIA nicht kannte, während er der viertrangige Beamte der Agentur war. Als stellvertretender CIA-Direktor und amtierender CIA-Direktor überwachte er illegale Aktivitäten auf der ganzen Welt. Ich kann nicht glauben, dass eine vernünftige Person Mike Morell als ernsthaften Kandidaten für den CIA-Direktor betrachten könnte oder würde. “

Medea Benjamin, CODEPINK:

„Wir können nicht zulassen, dass die neue Biden-Regierung Menschen einbezieht , die in irgendeiner Weise an abscheulichen Folterhandlungen beteiligt waren. Aus diesem Grund sind wir Teil einer Welle der Opposition gegen Mike Morell und Avril Haines um wichtige Geheimdienstpositionen. In dieser Verwaltung dürfen keine Folterapologeten dienen. Punkt.“

Der Folter-Überlebende Mansoor Adayfi, über Morells Behauptung, dass Folter wirksam ist: „In Guantanamo, wenn Sie unter sehr schlechten Umständen leben – wie 72 Stunden unter sehr kalter Klimaanlage – und Sie an den Boden gebunden sind und jemand kommt und kaltes Wasser auf Sie gießt – Du wirst ihnen sagen, was sie von dir wollen. Ich werde alles unterschreiben, ich werde alles zugeben! “, sagt Dayfi.

Der Folter-Überlebende Moazzem Begg, über seine Behandlung auf der Bagram Air Base, bevor er in Guantanamo ankam: „Sie banden mich mit den Händen hinter dem Rücken an die Beine, traten mir in den Kopf, traten mir in den Rücken und drohten, mich nach Ägypten zu bringen gefoltert, vergewaltigt, durch Stromschlag getötet zu werden. Im Nebenzimmer schrie eine Frau, von der ich damals glaubte, sie sei meine Frau. Sie haben mir Bilder meiner Kinder gezeigt und mir gesagt, ich würde sie nie wieder sehen. “

Oberst Larry Wilkerson, Folter-Whistleblower: „Entführung, Folter und Ermordung haben keinen Platz in einer Demokratie und machen die CIA zur Geheimpolizei … Missbräuche, wie sie im Bericht des Senats dokumentiert sind, könnten erneut vorkommen.“

James Dorsey , Anwalt des freigelassenen Guantanamo-Häftlings Ahcene Zemiri . „Als Veteran des Marine Corps habe ich immer verstanden, dass, wenn unsere Soldaten in der Vergangenheit gefangen genommen und gefoltert wurden, eine echte Kraftquelle für sie das Wissen war, dass ihr Land sich niemals auf ein solches Verhalten einlassen würde. „

