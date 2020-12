Russisches Außenamt bestellt Diplomaten von Berlin, Paris und Stockholm ein

22.12.2020



Das Außenministerium Russlands hat am Dienstag in Zusammenhang mit dem Fall Nawalny Diplomaten Deutschlands, Frankreichs und Schwedens einbestellt.

Der französische Botschafter Pierre Lévy, die ständige Vertreterin des deutschen Botschafters Beate Grzeski sowie ein Vertreter der schwedischen Botschaft sind im russischen Außenministerium eingetroffen.

Ein weiterer Grund für die Einbestellung sollen die antirussischen Sanktionen der Europäischen Union sein, meldet SNA.

https://snanews.de/20201222/russisches-aussenamt-bestellt-diplomaten-von-berlin-paris-und-stockholm-ein-249735.html

