Sputnik V, der erste weltweit registrierte Russlands Covid-19-Impfstoff Sputnik V ist „hochwirksam“ gegen die neue Mutation, des Virus, der jetzt in Großbritannien gefunden wurde.

Der in Russland hergestellte Impfstoff gegen die neue Mutation genauso wirksam ist wie gegen andere bestehende Stämme.



„Sputnik V hat trotz früherer Mutationen im S-Protein wiederholt seine Wirksamkeit gezeigt“, sagte Dmitriev am Montag gegenüber der Presse.



Am Samstag enthüllte der britische Premierminister Boris Johnson die Entdeckung einer neuen Mutation von Covid-19, die bis zu 70% ansteckender sein soll als der ursprüngliche Stamm. Bisher gibt es keine Daten, die darauf hindeuten, dass die Mutation tödlicher ist. Viele Länder haben inzwischen Flüge von und nach Großbritannien abgesagt.

