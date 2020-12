Atomwaffen sind jetzt illegal! Werbekampagne für den Frieden in Berlin und in Seattle

Wir freuen uns, Ihnen eine neue Reihe von Werbetafeln vorstellen zu können, die in mehreren Städten errichtet werden sollen. Die am oder um den 22. Januar 2021 gestartete Werbekampagne, die auf den folgenden Bildern basiert, wird die historische Bedeutung des UN-Vertrags über das Inkrafttreten des Verbots von Atomwaffen feiern und verstärken.

Hier ist eine, die überall in Seattle, Washington, USA, auftaucht:



Wir können mehr, aber nur mit Ihrer Hilfe. Spenden Sie hier für die Plakatkampagne .

Werbetafeln und die Kampagnen, die wir um sie herum erstellen, bilden die Öffentlichkeit aus und setzen sich für die Unterstützung der Stakeholder ein. Sie können auch Maßnahmen der Regierung stigmatisieren, die im Widerspruch zu verkündeten Richtlinien und Praktiken stehen. Diese spezielle Kampagne wird alle drei ausführen.

Hier finden Sie einige Beispiele unserer früheren Plakatkampagnen.

Wir freuen uns auch sehr darüber, dass wir kürzlich einen Beitrag von Roger Waters (bekannt als Pink Floyd Musiker) zur Unterstützung von Werbetafeln in Deutschland erhalten haben. Angesichts der Tatsache, dass Berlin im Corona-Lockdown ist, planen wir den besten Weg, um die Werbetafeln auf den Markt zu bringen, und führen Gespräche mit einem Team von Aktivisten über Möglichkeiten zur Maximierung der Kampagne. Hier ist unser Design:



Mit zusätzlicher Unterstützung können wir noch mehr Werbetafeln in mehr Städten auf der ganzen Welt anbringen. Wir möchten im Rahmen einer Kampagne zur Beeinflussung internationaler Anwälte auch Werbetafeln in Den Haag platzieren.

Möchten Sie unsere Plakatkampagne unterstützen? Hier einen Beitrag leisten.

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Sie Werbetafeln als leistungsstarkes Instrument verwenden können, um Menschen zu erreichen und die Bekanntheit Ihrer Aktivistenkampagne zu maximieren? Lesen Sie unseren neuen Organisationsleitfaden für Werbetafeln!

Benötigen Sie etwas Großartiges zum Anhören? Beginnen Sie mit dem Lied oben auf dieser Seite .

World BEYOND War ist ein globales Netzwerk von Freiwilligen, Aktivisten und verbündeten Organisationen, die sich für die Abschaffung der Institution des Krieges einsetzen. Unser Erfolg wird von einer von Menschen betriebenen Bewegung angetrieben – unterstützen Sie unsere Arbeit für eine Kultur des Friedens.

World BEYOND War 513 E Main St #1484 Charlottesville, VA 22902 USA





