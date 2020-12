USA: Lakota-Chief Tom Poor Bear stirbt an COVID-19

Quelle:

https://www.indianz.com/News/2020/12/17/lakota-leader-tom-poor-bear-dies-after-battle-with-covid-19/



Der ehemalige Vizepräsident des Oglala-Sioux-Stammes und ein langjähriger Aktivist für Rechte der Ureinwohner starb am Sonntag an den Folgen des Coronavirus. Tom Poor Bear, 66, starb im North Colorado Medical Center in Greeley, Colorado.



„Ich kann immer noch nicht glauben, dass Tom uns verlassen hat“, sagte Bryan Brewer, der als Präsident des Oglala Sioux Tribe mit Poor Bear als Vizepräsident fungierte. „Es ist ein schlechter Tag für den Stamm und seine Familie.“Poor Bear schloss sich der indianischen Bewegung an, kurz nachdem sie 1972 zum Pine Ridge Reservat in South Dakota gekommen waren. Er lief aus einem Internat weg, um in ein Auto zu springen und nach Washington, DC zu fahren, wo AIM ein Büro für indische Angelegenheiten übernahm Gebäude, um gegen das Versäumnis der Bundesbehörde zu protestieren, ihre Vertrauensverantwortung gegenüber den Ureinwohnern zu erfüllen.

Tom Poor Bear kämpfte für Gerechtigkeit für die Ureinwohner und begann 1999 mit dem Kampf gegen den Bierverkauf in Whiteclay, Nebraska , einem Dorf an der Südgrenze des Reservats, das einst bis zu 4 Millionen Dosen Bier pro Jahr verkaufte, hauptsächlich an Bewohner des Pine Ridge Reservats. Sein Kampf gegen den Verkauf von Whiteclay-Bier war ein zutiefst persönlicher Kampf, der durch den Mord an seinem Bruder Wilson Black Elk Jr. und seinem Cousin Ron Hard Heart ausgelöst wurde, die am 8. Juni 1999 auf einem Feld zwischen Whiteclay und Pine Ridge tot aufgefunden wurden. Zusammen mit anderen Aktivisten wie den verstorbenen Russell Means und dem verstorbenen Frank LaMere kämpfte Poor Bear darum , die Bierläden zu schließen und Gerechtigkeit für seinen Bruder und Cousin zu suchen, und veranstaltete viele Jahre lang jährliche Märsche nach Whiteclay.“Ich habe mich verpflichtet, mich nicht von ihren Geistern zu lösen“, sagte er 2009 einem Reporter des Rapid City Journal . „Wir werden weiter marschieren, bis Gerechtigkeit gefunden ist.“

Tom Poor Bear verließ sein Amt im November, nachdem er beschlossen hatte, keine Wiederwahl als Vizepräsident anzustreben. Dieses Amt erhielt er, nachdem er ausgewählt worden war, die Amtszeit der ehemaligen Stammes-Vizepräsidentin Darla Black zu beenden, die letztes Jahr angeklagt wurde. Kevin Killer, der kürzlich eingeweihte Präsident des Oglala Sioux Tribe , sagte, der arme Bär habe ihn und viele andere junge Führer mit seinen mutigen Bemühungen inspiriert, die Aufmerksamkeit auf die Anliegen der Ureinwohner zu lenken. Er zitierte den Erfolg von Poor Bear, die Aufmerksamkeit des ehemaligen Präsidenten Barack Obama während einer Rede des Präsidenten in Denver im Oktober 2011 zu erregen, als Poor Bear ein Banner mit der Aufschrift „Präsident Obama, ja, Sie können die Keystone XL-Pipeline stoppen“ entfaltete und den Präsidenten anrief. Obama machte eine Pause von seinen vorbereiteten Bemerkungen und bestätigte den armen Bären mit den Worten: „Ich höre dich. Es wurde keine Entscheidung getroffen. Ich kenne Ihre tiefe Besorgnis darüber. Wir werden uns darum kümmern. “Vier Jahre später erfüllte der Präsident sein Versprechen, als er die umstrittene Pipeline ablehnte, eine Entscheidung, die später von Präsident Donald Trump in einer seiner ersten Amtshandlungen rückgängig gemacht wurde.

„Er hat nie aufgehört zu kämpfen“, sagte Jane Kleeb, Gründerin von Bold Nebraska, einer Koalition, die gebildet wurde, um die Keystone XL-Pipeline zu stoppen. Killer sagte, Poor Bear unterstütze seine eigenen Bemühungen, als Senator in South Dakota für die Lakota zu kämpfen.“Es ist ein schwerer Verlust für unsere Gemeinde wegen allem, was er stand, wofür er stand und wie er es tat“, sagte er. „Ich bin froh, dass er nicht mehr leidet.“Der Oglala Sioux Tribal Council veranstaltete am Montag ein Ehrenlied für Poor Bear.

Brewer beklagte auch den Tod von Debra White Plume am 10. November, einer langjährigen Aktivistin für Vertragsrechte, die gegen die Keystone XL-Pipeline und die Dakota Access Pipeline protestiert hatte. Während eines Keystone XL-Protestes in New York City im November 2011 standen die beiden Aktivisten neben dem armen Bären und wurden gleichzeitig festgenommen. Brewer sagte, er habe erfahren, dass die beiden nur wenige Stunden zusammen marschiert waren, bevor sie erfuhren, dass sie zusammen verhaftet worden waren. „Als nächstes wusste ich, dass sie beide im Gefängnis waren“, sagte er. Während eines Interviews, das letztes Jahr auf YouTube gepostet wurde, sprach Poor Bear über die stärkenden Wirkungen von AIM-Aktivisten, die 1972 zu seinem Reservat kamen.

Die Aktivisten, die in diesem Jahr nach Pine Ridge kamen, erfuhren schließlich von der Widerstandsfähigkeit der Lakota.“Sie haben uns nie von unseren großen Führern der Vergangenheit erzählt, von Sitting Bull, von Gall, von Crazy Horse, von Red Shirt, von Spotted Tail, von Geronimo“, sagte er über seine Internatslehrer.



„Aber die indianische Bewegung hat uns gesagt, wie großartig wir waren, wie großartig unsere Leute waren, wie respektabel unsere Leute waren.““Sie haben den Stolz der Ureinwohner zum Ausdruck gebracht.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related