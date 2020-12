20.12.2020

Bei einem Besuch in Estland warnte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace seine Landsleute erneut vor Russland. Es könnte eine neue chemische Attacke in Großbritannien durchführen. Diesmal könnte sie viel verheerender als 2018 in Salisbury sein.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/europa/110808-london-schlagt-alarm-russland-konnte/

