Während die USA jeden Tag neue Rekordzahlen an #Coronainfektionen und -toten melden und in der EU zum Teil immer schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergriffen werden müssen, feiern die Menschen in der Sozialistischen Republik #Vietnam die Rückkehr zur Normalität.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/392779.das-verflixte-jahr-2020-karaokesingen-in-hanoi.html

