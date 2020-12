Frente Unido América Latina Berlin / Kundgebung am Sa. 19. Dezember am Brandenburger Tor

http://haendewegvonvenezuela.net/links/kundgebung19.12.20.html

Samstag, 19. Dezember am Brandenburger Tor

Rede von Dr. Nancy Larenas, Partido Comunista de Chile, Frente Unido America Latina / 19.12.2020

https://youtu.be/BHJ5juYAdog

19.12.20 / Frank für Frente Unido America Latina Berlin #HaendewegvonVenezuela

https://youtu.be/FhLez233wzY

19.12.2020 Frente Unido América Latina Berlin / Renate, Irland-Gruppe #HaendewegvonVenezuela

https://youtu.be/FL2lhyH0Zgw

22.1.2021: Atomwaffen sind jetzt illegal! Raus aus Deutschland! (Frente Unido América Latina Berlin)

https://youtu.be/_4qEvHsT0dU

Deciembre 19 / Mauro, CP Peru – Frente Unido América Latina #Berlin / Solidaridad International

https://youtu.be/y2blKwie19A

19.12.2020 Said Dudin / Frente Unido América Latina Berlin #HaendewegvonVenezuela

https://youtu.be/eJFo1-4O3Y8

DEUTSCH: 19.12.2020 Mauro, KP Peru – Frente Unido América Latina #HaendeWegVonVenezuela

https://youtu.be/vTjyIU9YrlQ

Bilder:

https://bit.ly/3cHYImw

