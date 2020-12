Der große Ungleichmacher- Regierungsberater rechnen mit einer deutlichen Verschärfung diverser globaler Konflikte durch die Covid-19-Pandemie (german-foreign-policy.com)

Newsletter –

(Eigener Bericht) – Berliner Regierungsberater rechnen mit einer deutlichen Verschärfung diverser globaler Konflikte durch die Covid-19-Pandemie. So sei etwa zu befürchten, dass Konflikte in Entwicklungsländern durch eine weitere Verarmung befeuert würden, heißt es in einer aktuellen Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Schon jetzt hätten etwa in Mexiko im Kampf gegen die Pandemie Drogenkartelle hoheitliche Aufgaben übernommen. Hinzu komme, dass auch Großmachtkonflikte sich zuspitzten, vor allem derjenige der USA gegen China – denn „die Erwartung, dass China sich erheblich schneller von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie erholen“ werde, begünstige in Washington „einen konfrontativen Kurs“ gegen Beijing. Nicht zuletzt drohen sich auch bestehende Spannungen und Konflikte in der EU zu verschärfen; die wirtschaftlichen Einbußen fallen schon jetzt in Südeuropa deutlich höher als im ohnehin reicheren Norden aus. In dieser Situation geht Berlin dazu über, Impfstoffe nicht mehr – wie abgesprochen – nur gemeinsam über die EU zu beschaffen, sondern zusätzlich im nationalen Alleingang.

Weiterlesen

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8477/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related