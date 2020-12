Das Gespenst eines Militärputsches in den USA geht um. Viele Fragen stehen im Raum.

Die New York Times und das Nachrichtenportal Axios berichteten, dass Präsident Trump den pensionierten Generalleutnant Michael Flynn bei einem Treffen über die Aussicht auf eine mögliche Nutzung des Militärs angeprochen hat, wegen der Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2020.

Bereits im November waren solche Meinungen zu hören und zwar in einer Talksho bei Maischberger.

„Das Worst-Case-Szenario ist ein Putsch.“ erklärte die US-Expertin Sandra Navidi. Sie sei sich sicher, dass Trump eine autokratische Machtübernahme anstrebt. „Deshalb hat er alle Kontrollmechanismen außer Kraft gesetzt.“

