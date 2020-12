Am 22. Januar 2021 heisst es: Atomwaffen sind jetzt illegal! Raus aus Deutschland!

Der Atomwaffenverbotsvertrag ist eine internationale Vereinbarung, die Entwicklung, Produktion, und Einsatz von Atomwaffen verbietet, außerdem die Drohung damit.

Im Dezember 2016 nahm die UN-Generalversammlung eine Resolution mit einem Verhandlungsmandat für einen solchen Vertrag an.

Der ausgearbeitete Vertrag wurde am 7. Juli 2017 mit 122 Stimmen angenommen. Auf der UN-Generalversammlung unterzeichneten im September 2017 zunächst 53 Staaten. Bis zum 24. Oktober 2020 hatten 84 Staaten unterzeichnet und 50 Staaten den Vertrag ratifiziert.

Am 22. Januar 2021, 90 Tage nach der Ratifizierung durch den 50 Staat., wird der Atomwaffenverbotsvertrag (AVV) in Kraft treten. Dieser Vertrag wird von der deutschen und internationalen Friedensbewegung unterstützt.

Unsere Forderung lautet deshalb:

Atomwaffen sind jetzt illegal! Jetzt raus aus Deutschland!

Großflächen-Werbung gegen US-Atomwaffen in Deutschland und den USA (World Beyond War)

https://cooptv.wordpress.com/2020/12/11/neue-werbekampagne-fur-den-frieden-in-deutschland-und-den-usa-world-beyond-war/

We’re Putting Up New Billboards In Germany And United States

https://worldbeyondwar.org/were-putting-up-new-billboards-in-germany-and-united-states/

Auftakt der Kampagne in Berlin: Am Samstag, 19. Dezember in Berlin.

Unterstützt von den Aktivisten der Initiative Frente Unido América Latina Berlin

Musik mit freundlicher Genehmigung von David Rovics:



HIROSHIMA



Zehntausend Kinder spielten auf dem Spielplatz.

Sie schwangen auf den Schaukeln

und hörten das Geräusch des einzelnen Flugzeugs,

das über ihnen flog.

Die Arbeiter der dritten Schicht gingen gerade ins Bett.

Es gab einen Lichtblitz und ein polterndes Geräusch.

Und im Nu kochten Eltern, Mädchen und Jungen



Zehntausend Mütter kochten den Reis.

Tausend Kriegsgefangene waren voller Hoffnung,

diesen schrecklichen Sturm zu überleben,

als jeder junge Mann in seiner Uniform

im Handumdrehen in der Luft verschwand.

In einem Moment lebten sie, im nächsten starben sie alle.



Hiroshima

Hiroshima



Zehntausend Hühner saßen auf Eiern

Schnäbel in ihren Flügeln und ihre Beine ruhten

Zehntausende Bauern schauten auf ihre Felder.

Planten die Ernte und schätzten die Erträge.

Träume vom Leben nach dem Krieg.

In der nächsten Sekunde waren sie es nicht.

Und lebten nicht mehr Hiroshima,



Hiroshima

Hiroshima



Zehntausend Liebende liebten sich.

Jeder von ihnen dachte, es könnte keinen anderen geben.

So lange mit dem Tod überall leben.

Viel mehr als eine Person allein kann es ertragen.

Aber es war keine Zeit für einen letzten Kuss.

Wer hätte wissen können, dass es so enden würde.



Hiroshima

Hiroshima



Hunderttausend Menschen lebten ihr Leben

Großeltern, Kinder, Väter und Frauen.

Jetzt sind sie nur noch Schatten auf der Straße.

In einem so schnellen Ausbruch unglaublicher Hitze.

Hören Sie ihnen zu, wie sie darüber sprechen: Es wieder tun.

Von woher kamen die Seelen dieser schrecklichen Männer



Hiroshima,

Hiroshima

