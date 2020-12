Corona: Krankenschwester in den USA wird nach Pfizer-Impfung ohnmächtig

Eine Krankenschwester in einem Hospital in Chattanooga im US-Staat Tennessee, wurde als eine der ersten Krankenhausmitarbeiter mit dem Pfizer-Impfstoff gegen COVID-19 geimpft. Noch während sie mit Vertretern der Medien sprach, brach die junge Frau zusammen. Später sagte sie „Es traf mich plötzlich. Ich konnte fühlen, wie es anfing. Ich fühlte mich ein wenig desorientiert, aber jetzt geht es mir gut und der Schmerz in meinem Arm ist weg.“

Inzwischen wurde mindestens ein Twitterkonto auf dem der Vorfall dokumentiert wurde gelöscht.

In den vergangenen Tagen waren mehrere Fälle von Problemen mit dem Pfizer-Impfstoff bekanntgeworden. Insbesondere bestimmte Gruppen von Allergiker scheinen den Impfstoff nicht zu vertragen.

