Laut dem russischem Gesundheitsministerium wurde bei einem Telefongespräch zwischen Gesundheitsminister Jens Spahn und seinem russischen Amtskollegen vereinbart, bei der Herstellung der russischen Corona-Impfstoffe zu kooperieren. Das Bundesministerium für Gesundheit wollte dies auf Nachfrage jedoch nicht bestätigen – und auch nicht dementieren.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/russland/110775-russland-und-deutschland-besprechen-gemeinsame-herstellung-der-corona-impfstoffe/

