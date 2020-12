„Ein Weckruf für Europa“ Berliner Regierungsberater verlangen „starke und geschlossene Haltung der EU“ gegenüber China (german-foreign-policy.com)

(Eigener Bericht) – Berliner Regierungsberater stufen China in der Coronakrise als „Krisengewinner“ ein und verlangen „eine starke und geschlossene Haltung der EU“ gegenüber der Volksrepublik. Beijings „effektive Krisenbewältigung“ habe ihm wirtschaftlich und politisch größeren Einfluss in der Welt verschafft, heißt es in einer aktuellen Analyse der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). War es der Westen lange gewohnt, die internationale Politik zu dominieren, so muss er nun der SWP zufolge damit rechnen, dass China „selbstbewusster“ auftritt. Tatsächlich hat die Volksrepublik nicht nur die Covid-19-Pandemie im eigenen Land erfolgreich bekämpft und so die Grundlage für eine wirtschaftliche Erholung geschaffen, die jetzt ihr Gewicht gegenüber der EU und den USA weiter erhöht. Sie kann auch mit der Lieferung von Covid-19-Impfstoffen ihre Stellung in diversen Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas ausbauen, deren Not von den selbst pandemiegeplagten westlichen Mächten weithin ignoriert wird. Nicht zuletzt trägt das neue Freihandelsabkommen RCEP dazu bei, den Schwerpunkt der Weltwirtschaft perspektivisch nach Asien zu verschieben.

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8474/

