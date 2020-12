Sevim Dagdelen (DIE LINKE): Totaler Lockdown ist Folge falscher Politik

Der Total-Lockdown in Deutschland ist dramatische Folge einer falschen Politik. Aus den Fehlern des Frühjahrs wurde nichts gelernt, die Dynamik der Corona-Ausbreitung im Herbst allen Warnungen zum Trotz vollkommen unterschätzt. Ausbaden müssen das nun alle. Stille Nacht an Weihnachten wird zu stillen Winterwochen mit Ausgangssperren. Treffen nur noch im allerengsten Kreis, am besten alle zuhause bleiben mit sich allein. Auf unabsehbare Zeit Schulen und Kitas dicht, Läden, Restaurants und Frisöre. Besuchsbeschränkungen in Altenheimen. Das kann es auf Dauer ja wohl nicht sein.

Keine Frage, die hohen Sterbezahlen und Auslastungen der Intensivstationen mit Covid-19-Patienten müssen runter. Es ist alarmierend, wenn Kliniken ihren Versorgungsauftrag nicht mehr erfüllen können und Notaufnahmen schließen müssen. Doch wo bleibt die längerfristige Strategie, Risikogruppen besonders zu schützen? Einfach alles zuschließen und alle in ihren vier Wänden einsperren, ist ja keine Perspektive.

Ich habe daher wie viele andere auch naheliegende Fragen:Wann kommt die klare politische Ansage, dass das Gesundheitssystem nicht weiter als Profitcenter betrieben wird, dass Pflegepersonal vernünftige Arbeitsbedingungen und Löhne bekommt, damit sich mehr für diesen Beruf entscheiden? Was ist, wenn die Krankenzahlen unten sind, haben wir bis dahin dann eine Corona-App, die den Gesundheitsämtern wirklich hilft bei der Nachverfolgung von Infektionsketten, wie das lange schon in anderen Ländern klappt und es so nicht zum nächsten Lockdown kommt? Wann werden die Risikogruppen ins Zentrum aller Anstrengungen gerückt? Warum bekommen die Alten- und Pflegeheime nicht längst kostenlos und ausreichend FFP2-Schutzmasken und regelmäßige Corona-Schnelltests statt neuerliche Besuchssperren, die einsam machen und verzweifelt? Warum wird zum Beispiel nicht allen Älteren eine solche FFP2-Maske, mit der sie sich und andere gut schützen können, nicht regelmäßig kostenfrei mit der Post nach Hause geschickt? Warum bekommen sie keine Transportgutscheine für notwendige Fahrten zum Arzt, so dass sie nicht den vollen Bus oder die Bahn nehmen müssen – nebenbei würde damit dem Taxigewerbe geholfen?! Und warum wird das professionelle Schutz- und Testmaterial nicht auch an die Lehrkräfte und Kita-Beschäftigten abgegeben? Wann gibt’s von der Bundesregierung mehr als Kostenlostipps für kleine Kniebeugen und einmal in die Hände klatschen an frierende Schülerinnen und Schüler? Wie lange dauert es noch bis zum flächendeckenden Einbau von Luftfiltern in den Klassenzimmern – oder ist Homeschooling nun das neue Mittel der Wahl und damit die Absage von Schulschließungen endgültig vom Tisch statt Entzerrung durch Teilunterricht?

Wer muss am Ende die Kosten der Krise schultern? Die Millionen, die in der Krise verlieren, wie sonst auch über Steuererhöhungen? Wo bleibt die klare solidarische Ansage, die Reichen und Superreichen müssen mit einer Vermögensabgabe ran? Nichts davon ist von dieser Bundesregierung zu erwarten. Stattdessen wird noch mehr kleinen Läden und Unternehmen die Schließung verordnet, was Amazon-Chef Jeff Bezos weitere Milliardenprofite garantiert. Wer glaubt, am 10. Januar 2021 sei der Spuk des Runterfahrens vorbei, der glaubt sicher auch an den Weihnachtsmann. Statt Betroffenheitsreden und Bürgerbeschimpfung braucht es Antworten für Morgen und Übermorgen!

