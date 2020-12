John Kerrys Denkfabrik fordert Krieg mit Russland wegen Klimawandel – von Alan Macleod (Mint Press)

Biden’s Foreign Policy Team Hints at War with China, Conflict with Russia An analysis shows Joe Biden’s potential foreign policy would closely mirror that of the Pentagon under President Trump. MintPress News | Alan Macleod | Mar 31

„Die USA wird bald eine Regierung haben, die die Klimakrise als die dringende nationale Sicherheitsbedrohung betrachtet.“ von Alan Macleod

Der kürzlich ernannte Sonderbeauftragte des Präsidenten für Klima, John Kerry, hat seine Absicht angekündigt, das dringende Problem der globalen Erwärmung als nationales Sicherheitsbedenken zu behandeln. „Amerika wird bald eine Regierung haben, die die Klimakrise als die dringende Bedrohung der nationalen Sicherheit betrachtet“, schrieb der 76-jährige ehemalige Außenminister. „Ich bin stolz darauf, mit dem gewählten Präsidenten, unseren Verbündeten und den jungen Führern der Klimabewegung zusammenzuarbeiten, um diese Krise zu bewältigen.“

Die Ankündigung wurde von vielen professionellen Klimaaktivisten und -gruppen gelobt, vielleicht unter der Annahme, dass Kerry seine Führung von Bernie Sanders übernahm, der seit Jahren dasselbe sagt. Varshini Prakash , Exekutivdirektor der Sunrise-Bewegung, sagte, seine Aussage sei ein „ermutigender Schritt“, während Bill McKibben von 350.org voraussagte, dass Kerry ein ausgezeichneter Klimazar sein würde. Doch wie der Medienkritiker Adam Johnson argumentierte , sollte Kerrys Proklamation progressive Aktivisten zutiefst betreffen und wahrscheinlich dazu führen, dass das bereits aufgeblähte Militärbudget erweitert wird.

Kerry ist Gründungsmitglied des Washingtoner Think Tanks, des American Security Project (ASP), dessen Vorstand ein Who-is-Who von Generälen, Admiralen und Senatoren im Ruhestand ist. Die ASP begrüßte auch die Ernennung ihres Mannes und erklärte in einem wenig gelesenen Bericht genau, was es bedeutet, das Klima als nationale Sicherheitsbedrohung zu behandeln. Und es ist nichts wie das, was Sanders befürwortet.

Für den ASP stellt der Klimawandel einen „Beschleuniger der Instabilität“ und einen „Bedrohungsmultiplikator“ dar, der „das Betriebsumfeld beeinflusst“, und stellt fest, dass Kerry in seiner Rolle als rechter Mann von Präsident Biden drei Prioritäten haben wird. Was waren diese drei Prioritäten? Sicherstellen, dass die Menschen im globalen Süden essen und Zugang zu sauberem Trinkwasser haben können? Reparationen? Katastrophenhilfe- oder Reaktionsteams? Reduzierung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe? In der Tat nicht. Für den ASP waren die Hauptziele:

Ein riesiger Wiederaufbau der Militärbasen der Vereinigten Staaten, Gegen China im Pazifik, Vorbereitung auf einen Krieg mit Russland in der neu geschmolzenen Arktis.

Der ASP stellt fest, dass steigende Meeresspiegel Dutzende amerikanischer Marinestützpunkte auf der ganzen Welt neutralisieren oder zerstören werden, einschließlich des weltweit größten solchen Stützpunkts in Norfolk, VA. Der ASP empfiehlt, „die Maßnahmen zu priorisieren, die die Bereitschaft des Militärs zum Streik jederzeit schützen können“, und warnt auch davor, dass steigende Meeresspiegel die Kampfbereitschaft der Marine Expeditionary Force beeinträchtigen werden. Daher ist ein Wiederaufbau des weltweiten Netzwerks von Militärstützpunkten in den USA angebracht.

Der Bericht stellt fest, dass die am unmittelbarsten vom Klimawandel betroffenen Nationen südpazifische Inselketten wie Vanuatu oder die Marshallinseln sind und behaupten, dass diese Länder „im Wettbewerb zwischen den USA und China strategisch wichtig sind“. Es wird empfohlen, dass die USA alle verfügbaren Instrumente einsetzen müssen, um die Kontrolle über diese Inseln zu behalten. Sie behaupten, China „überschüttet sie mit Bargeld“ und baut Meeresmauern, Häfen und saubere Energiestationen, die eine Bedrohung für die Dominanz der USA in der Region darstellen.

Der ASP stellt außerdem fest, dass die Arktis das sich am schnellsten erwärmende Gebiet der Welt ist, und sieht einen heftigen Kampf mit Russland um die Kontrolle des Gebiets vor, das dank des schmelzenden arktischen Eises zunehmend für den Seeverkehr geöffnet ist. „Die NATO steht im Einsatzgebiet der europäischen Arktis vor einer großen militärischen Herausforderung“, schreibt sie und befürwortet, „dass das US-Militär aktiv an gemeinsamen Übungen in der Arktis teilnehmen und US-Militäreinsätze in der Region veröffentlichen sollte, mit besonderem Schwerpunkt auf der russischen Grenze.“ – Vielleicht durch die Rückgabe des Einsatzes der US-Marine nach Norwegen. “ „Es gibt keine Zeit zu verlieren“, schließt sie und besteht darauf, „dass die Region einen konzertierten diplomatischen, sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Druck der US-Regierung braucht.“

Was bedeutet die Ausweisung der Klimakrise als „nationale Sicherheitsbedrohung“ im Inland? Letztes Jahr hat die ASP schrieb , dass „ In Anbetracht , dass der Klimawandel mehr Familien zu migrieren zwingen wird, für die Grenzsicherheit Finanzierung sollte Einrichtungen zur Aufnahme und zum Transport von Migrant gehören zu verbessern.“ Mit anderen Worten, eine Erweiterung des militarisierten Grenze und dem Netzwerk von Haftanstalten, oft verurteilt als „Konzentrationslager.“

Michelle Flournoy, die von vielen für einen Top-Job in Bidens Team empfohlen wurde, argumentierte auch , dass das Militär als Teil der Lösung des Klimawandels eine Kraft für den Umweltschutz darstellen könnte. Es besteht jedoch kaum eine Chance, dass dies geschieht. Das Pentagon ist der größte Einzelverschmutzer der Welt, und die USA haben historisch darauf bestanden, das Militär von jeglichen Klimaabkommen auszunehmen. Nur ein B-52-Bomber verbraucht in einer Stunde so viel Kraftstoff, wie ein durchschnittlicher Autofahrer in sieben Jahren verbraucht. Wie das Institut für politische Studien schrieb , „sind Militarismus und Klimagerechtigkeit grundsätzlich uneins“, während „Klimawandel und Grenzmilitarisierung untrennbar miteinander verbunden sind“.

Während sich viele Aktivisten über Kerrys harte Worte gefreut haben mögen, ist es zweifelhaft, ob die Besetzung Norwegens oder die Erweiterung des Netzwerks von ICE-Lagern genau das war, was sie im Sinn hatten, als sie sagten, sie wollten, dass die Regierung gegen den Klimawandel vorgeht.

Feature Foto | US-Außenminister John Kerry spricht mit Truppen an Amerikas einziger Basis in Afrika, Camp Lemmonier in Dschibuti, Dschibuti, 6. Mai 2015. Andrew Harnik | Pool über AP

Alan MacLeod ist Staff Writer für MintPress News.

