„Künstliche Sonne“ produziert Temperaturen von mehr als 150 Millionen Grad. Chinas Alternative zu Kohle und Atomkraft

China wird häufig als größter globaler Umweltverschmutzer bezeichnet. Wenn man sich allerdings auf Bevölkerungszahlen bezieht trifft dies aber eindeutig auf die USA zu. Die rasante Wirtschaftsentwicklung Chinas hat bislang auf der Nutzung von fossilen Brennstoffen beruht. Im Land gewonnene Kohle und vorwiegend importiertes Erdöl kommen hier bislang die größte Bedeutung zu. Kein anderer Staat setzt aber massiver auf den Einsatz alternativer Energien.

China hat jetzt erstmals seinen revolutionären neuen Kernfusionsreaktor in Betrieb genommen. Dieser ist auch als „künstliche Sonne“ bekannt. Der größte Fusionsreaktor Chinas könnte einen völlig neuen Weg in der Energieversorgung aufzeigen.

Der Fusionsreaktor Tokamak HL-2M erzeugt ein extrem starkes Magnetfeld, dessen Hitze Atomkerne miteinander verschmelzen lässt. Dabei werden Temperaturen über 150 Millionen Grad erreicht. Daher trägt der Reaktor, der bereits im vergangenen Jahr fertiggestellt wurde, den Spitznamen „künstliche Sonne“.

Aus Kernfusion gewonnene Energie ist der grösste Hoffnungsträger und soll auf lange Sicht eine Alternative zur traditionellen und sehr umweltbelastenden Kohle und zur gefährlichen Atomkraft werden. Das Prinzip der Kernfusion darf nicht mit der Kernspaltung verwechselt werden, wie sie in konventionellen AKWs stattfindet.

Die Gefahr von Atomkatastrophen bestehe nicht, bei einem schweren Unfall würde zudem nur der Reaktor selbst beschädigt. Selbst im schlimmsten vorstellbaren Fall bestehen deshalb keine Gefahr.

Allerdings sollen auch bei der Kernfusion Strahlenabfälle entstehen. Der Behälter selbst, in dem die Kernverschmelzung stattfindet, wird verstrahlt und muss nach Betriebsende ähnlich wie Bauteile aus herkömmlichen Kernkraftwerken entsorgt werden, allerdings nur ca 100 Jahre. Verstrahlte Bauteile aus konventionellen Kernkraftwerken müssen aber über zehntausende von Jahren gelagert werden.

Der chinesische Fusionsreaktor nutzt Magnetfelder, die selbst das Plasma erzeugen. Dieser Prozess ist zwar nicht stabil, aber man kann höhere Temperaturen erreichen. Strategisch bietet es den Vorteil, dass der Fusionsprozeß selbst die Energie bereitstellen kann, die nötig ist, um das Plasma zu beherrschen.

Die chinesischen Wissenschaftler waren jetzt in der Lage die Kernfusion für zehn Sekunden aufrechtzuerhalten, wozu allerdings ein extrem hoher Energie-Einsatz notwendig war. Zur Verschmelzung der Atomkerne wird immer noch viel zu viel Energie benötigt um die notwendige Hitze zu erzeugen. Forschungsziel ist es jetzt diese notwendige Energiemenge möglichst klein zu halten.

