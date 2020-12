Das chinesische Wunder – Beseitigung von extremer Armut

Der Kampf gegen Armut ist ein wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen Entwicklung, der auch in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen enthalten ist. China hat bereits zehn Jahre im Voraus sein Ziel der Beseitigung extremer Armut erreicht und damit einen großen Beitrag im weltweiten Kampf gegen Armut geleistet. Darüber hinaus können Chinas Erfahrungen, die es bereitwillig teilt, auch anderen Staaten als Beispiel dienen.

Zum Videobeitrag hier;

http://german.cri.cn/video/alle/3463/20201214/591527.html

