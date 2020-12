Bolivien will die Beziehungen zum Iran, zu Kuba und anderen Ländern wieder aufbauen. Wiedereröffnung der bolivianischen Botschaft in Teheran (teleSUR)

https://www.telesurenglish.net/news/bolivia-moves-to-rebuild-relations-with-iran-cuba-and-others-20201213-0004.html

Die Regierung Boliviens unter von Luis Arce wird die Wiedereröffnung der bolivianischen Botschaft in Teheran, Iran, anstreben.

Bolivien will die Beziehungen zu Venezuela, Mexiko, Kuba, Argentinien, Nicaragua, Iran und Russland wieder aufbauen. Außenminister Rogelio Mayta berichtete, dass der bolivianische Staat im Rahmen der Achtung der Souveränität mit allen Ländern der Welt interagieren müsse, und sagte, dass mit Caracas bereits Planungen bestehen.

Mayta empfing seinen venezolanischen Amtskollegen Jorge Arreaza im November während der Amtseinführung von Luis Arce. Es war Arreaza, der die Wiederherstellung des diplomatischen Hauptquartiers Venezuelas in La Paz leitete, das von der Putschdiktatur übernommen und an Leute übergeben worden war, die mit dem von den USA unterstützten Juan Guaido in Verbindung standen.

Im Gegenzug entsandte Bolivien seinen Botschafter in Caracas Sebastián Michel an die bolivianische Botschaft, an der Evo Morales und Senatspräsident Andronico Rodriguez während ihres Besuchs in Venezuela teilnahmen, an dem die beiden als Wahlbeobachter an der Abstimmung der Nationalversammlung teilnahmen .

„Unser Ziel ist es, die besten Beziehungen zu allen Ländern der Welt zu haben. Wir müssen in der Einheit der Region vorankommen, und deshalb müssen wir mit allen Nationen in Dialog treten „, erklärte Mayta.

Während der Amtszeit von Jeanine Áñez wurden die Beziehungen zur Regierung von Präsident Nicolás Maduro unterbrochen, als die Übergangsverwaltung Juan Guaidó als Interimspräsidenten anerkannte. Ebenso wurden die Beziehungen zu Argentinien, Mexiko, Kuba und dem Iran eingefroren.

Außenminister Mayta bedauert die Entscheidungen des Añez-Regimes, von denen er glaubt, dass sie politisch gehandelt haben und die Anweisungen der Vereinigten Staaten befolgt haben.

„Während dieser elf Monate haben sie uns von der Landkarte gestrichen, es war eine unnötige und übertriebene Spannung, und wir normalisieren sie bereits“, erklärte Außenminister Mayta. Er sagte, dass die Putschverwaltung seiner Meinung nach „kriegerische“ Einstellungen gegenüber Mexiko gezeigt habe , Argentinien und Kuba.

Argentinien erkannte Jeanine Añez oder ihre Regierung nicht an.

Mexiko hatte auch eine negative Haltung gegenüber dem Añez-Regime, das es als Folge eines Staatsstreichs an die Macht brachte. Mayta bemerkte, dass die Herausforderung nun darin bestehe, diese Beziehungen wieder aufzubauen und bolivianische Botschafter für diese Nationen zu ernennen.

Mayta sagte, dass es viele Abkommen gibt, die mit Kuba wiederhergestellt werden müssen, einschließlich der Rückgewinnung von Abkommen wie dem Export von Holz und anderen Produkten.

In Bezug auf die Beziehungen zum Iran wird versucht, die Wiedereröffnung der bolivianischen Botschaft in Teheran zu erreichen, die zu den kritischsten der Außenpolitik der Vereinigten Staaten zählt.

Nach Angaben des Ministers verfügen Bolivien und Russland über ein „hervorragendes Maß an Dialog, Verständnis und Zusammenarbeit“, was zur Unterzeichnung von 90 bilateralen Abkommen in verschiedenen Bereichen wie Handel, Wissenschaft, Tourismus und Gesundheit geführt hat.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related