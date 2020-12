Antwort der Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa auf die Frage der russischen Nachrichtenagentur „RIA Nowosti“ zum Treffen mit einer Delegation der AFD in Moskau

Frage: Es wurde berichtet, dass beim Treffen mit der Delegation der deutschen Oppositionspartei „Alternative für Deutschland“ (AfD) am 8. Dezember d.J. in Moskau die Führung des russischen Außenministeriums diese nicht darauf angesprochen habe, dass die AfD die Militäraggression des Dritten Reiches und Nazi-Verbrechen rechtfertige. Wie könnten Sie dies kommentieren?

Antwort: Das stimmt nicht. Während des Gesprächs mit der AfD-Delegation betonte der russische Außenminister Sergej Lawrow, dass wir jegliche Versuche, Nazi-Verbrechen gegen die Menschlichkeit kleinzureden, Gräueltaten des Nationalsozialismus weißzuwaschen und Nazi-Verbrecher zu verherrlichen, inakzeptabel finden und verurteilen. Das Augenmerk der Abgeordneten wurde auch darauf gelenkt, dass individuelle Leistungen für die Überlebenden der Leningrad-Blockade unabhängig von der Nationalität ausgezahlt werden sollen.

Die AfD-Vertreter brachten unseren Einschätzungen Verständnis entgegen. Man sprach davon, dass es wichtig sei, die Erinnerung an jene Ereignisse wachzuhalten und sowjetische Kriegsgräber in Deutschland würdig zu pflegen. Im Verlauf ihres Besuchs legte die AfD-Delegation Blumen am Grab des Unbekannten Soldaten an der Kreml-Mauer nieder.

