78 US-Kongressabgeordnete stimmen gegen das Genehmigungsgesetz zur nationalen Verteidigung NDAA / 335 Abgeodnete stimmten für das Gesetz über die Finanzierung des Pentagon

Am 8. Dezember stimmte der Kongress über HR 6395 ab, die Hausversion des National Defense Authorization Act. In der Regel wird eine Abstimmung über die Finanzierung des Pentagons nahezu einstimmig durchgeführt. Nicht so in diesem Jahr. Laut House Roll Call 238 gaben 78 Vertreter ein „Nein“ für die Verabschiedung des 740-Milliarden-Dollar-Budgets des Pentagons ab. Das Gesetz wurde von 140 Republikanern und 195 Demokraten unterstützt. Mehr Republikaner (40) stimmten gegen die massive Ausgabenrechnung als Demokraten (37)

Hier die Liste der War Resisters

Justin Amash [I] Michigan

Brian Babin [R] Texas

Nanette Diaz Barragán [D] California

Andy Biggs [R] Arizona

Dan Bishop [R] North Carolina

Earl Blumenauer [D] Oregon

Suzanne Bonamici [D] Oregon

Brendan Boyle [D] Pennsylvania

Ken Buck [R] Colorado

Ted Budd [R] North Carolina

Tim Burchett [R] Tennessee

Judy Chu [D] California

Yvette Clark [D] New York

Michael Cloud [R] Texas

Warren Davisdon [R] Ohio

Diana DeGette [D] Colorado

Mark DeSaulnier [D] California

Michael F. Doyle [D] Pennsylvania

Jeff Duncan [R] South Carolina

Adriano Espaillat [D] New York

Russ Fulcher [R] Idaho

Tulsi Gabbard [D] Hawaii

Jesus Garcia [D] Illinois

Louis Gohmert [D] Texas

Lance Gooden [R] Texas

Paul Gosar [R] Arizona

Morgan Griffith [R] Virginia

Andy Harris [R] Maryland

Jody Hice [R] Georgia

Clay Higgins [R] Louisiana

Jared Huffman [D] California

Pramila Jayapal [D] Washington

Jim Jordan [R] Ohio

Joe Kennedy [D] Massachusetts

Ro Khanna [D] California

Dan Kildee [D] Michigan

Barbara Lee [D] California

Andy Levin [D] Michigan

Billy Long [R] Missouri

Carolyn B. Maloney [D] New York

Massie [R] Kentucky

Brian Mast [R] Florida

Tom McClintock [R] California

Jim McGovern [D] Massachusetts

Grace Meng [D] New York

Alex Mooney [R] West Virginia

Gwen Moore [D] Wisconsin

Jerry Nadler [D] New York

Joe Neguse [D] Colorado

Norman [R] South Carolina

Alexandria Ocasio-Cortez [D] New York

Ilhan Oman [D] Minnesota

Greg Pence [R] Indiana

Scott Perry [R] Pennsylvania

Mark Pocan [D] Wisconsin

Bill Posey [R] Florida

Jamie Raskin [D] Maryland

Tom Rice [R] South Carolina

David Rouzer [R] North Carolina

Chip Roy [R] Texas

Steve Scalise [R] Louisiana

Jan Schakowsky [D] Illinois

David Schweikert [R] Arizona

José Serrano [D] New York

Jason Smith [R] Missouri

Adrian Smith [R] Nebraska

Tom Tiffany [R] Wisconsin

Rashida Tlaib [D] Michigan

Nydia Velázquez [D] New York

Watson Coleman [D] New Jersey

Peter Welch [D] Vermont

Ted Yoho [R] Florida

Der National Defense Authorization Act. ist ein US-Bundesgesetz, das den Haushalt des Pentagon bestimmt. Der Beschluss des Etats bekommt mit dieser Norm jährlich Gesetzescharakter und ist die Voraussetzung für das Budget der US-Streitkräfte. Während die ersten Gesetze sehr kurz waren wurden die Gesetze in den letzen Jahren immer umfangreicher und es werden auch andere Inhalte hineingepackt: So wurden mit dem National Defense Authorization Act 2012 die Befugnisse des Militärs ausgeweitet, nach Militärrecht US-Bürger und Ausländer auf Verdacht zeitlich unbegrenzt zu inhaftieren, wobei im Bedarfsfall gleichzeitig sowohl das Straf- als auch das Zivilrecht außer Kraft gesetzt werden dürfen. Und das über 1100 Seiten lange NDAA-Gesetz für das Fiskaljahr 2020 enthält z. B. in Sektion 7503 die Sanktionen gegen die Verlegung der Erdgaspipeline Nord Stream 2.

