Bekannter „Querdenker“, der in Leipzig demonstriert hat ist schwer an Covid-19 erkrankt. Beatmung per Intubation auf Intensivstation

„Einer der bekannten „Querdenker“, der in Leipzig demonstriert hat, wurde acht Tage später intubiert.“ Er hatte sich offenbar mit dem Coronavirus infiziert.

Aussage des Direktors der Leipziger Uniklinik, Christoph Josten auf einer Pressekonferenz.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related