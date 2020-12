https://www.theblogcat.de/uebersetzungen/biden-raytheon-08-12-2020/



von Caitlin Johnstone, 08.12.2020

Die Massenmedien berichten, dass das Biden-Lager den ehemaligen General Lloyd J. Austin III zum nächsten Verteidigungsminister erwählt hat, was unter Antikriegs-Aktivisten die Befürchtung zerstreut, dass diese Position an die blutrünstige Psychopathin Michele Flournoy gehen könnte, wie allgemein befürchtet.

weiterlesen hier:

https://www.theblogcat.de/uebersetzungen/biden-raytheon-08-12-2020/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related