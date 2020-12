8.12.2020

Der Verfassungsschutz hatte nach Überprüfung der Mobilfunkdaten von Chalid al-Saleh, einem der Anführer der Weißhelme in Syrien, Terrorverdacht geäußert. Doch westliche Staaten, darunter Deutschland, hatten sich verpflichtet, die Weißhelme und ihre Familien aufzunehmen.

weiter hier:

https://de.rt.com/inland/110244-weisshelm-chef-mit-regierungsmaschine-nach-deutschland/

