Neue Großflächen-Werbung in Deutschland und den USA (World Beyond War)

World Beyond War, 11. Dezember 2020

Im Rahmen unserer fortlaufenden globalen Werbekampagne für den Frieden und im Rahmen unserer Bemühungen, Veranstaltungen für das Inkrafttreten des Vertrags über das Verbot von Kernwaffen am 22. Januar 2021 zu organisieren, arbeiten wir mit den unten auf den Werbetafeln genannten Organisationen zusammen um Werbetafeln rund um den Puget Sound im US-Bundesstaat Washington und in der Innenstadt von Berlin zu errichten.

Besonderer Dank in Deutschland an Coop Anti-War Cafe Berlin /World Beyond War

Besonderer Dank in Washington an das Ground Zero Center für gewaltfreies Handeln

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related