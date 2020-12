11.12.2020

Die vorläufigen Daten zur Untersuchung des russischen Impfstoffs gegen COVID-19, Sputnik V, zeigen, die Wirksamkeit des Vakzins soll nach der Injektion der zweiten Komponente bei 96,2 Prozent liegen. Zuvor wurde der Impfstoff als 95 Prozent wirksam erklärt.

weiter hier:

https://de.rt.com/russland/110371-corona-impfstoff-wirksamkeit-russischen-vakzins/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related