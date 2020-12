China hat auf die neuesten US-Sanktionen reagiert, die Anfang der Woche wegen der Situation in Hongkong verhängt wurden. Als Vergeltung beordert Peking Sanktionen gegen NGOs, US-Beamte, Kongressmitarbeiter und deren Familienangehörige.

weiter hier:

https://de.rt.com/asien/110353-china-verhangt-sanktionen-gegen-us/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related