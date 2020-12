Russland lehnt Versuche ab, venezolanische Parlamentswahlen zu delegitimieren (Orinoco Tribune)

https://orinocotribune.com/russia-rejects-attempts-to-delegitimize-venezuelan-parliamentary-elections/

Russland lehnte heute Versuche einiger westlicher Länder ab, die venezolanischen Parlamentswahlen zu delegitimieren, die es als demokratisch und als notwendige Voraussetzung für einen internen Dialog zwischen den politischen Kräften in der karibischen Nation ansah.

In vielerlei Hinsicht war der Wahlprozess in Venezuela verantwortungsbewusster und transparenter organisiert als in anderen Ländern, die sich als „Leuchtfeuer der Demokratie“ präsentieren, erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, María Zakharova, in Anspielung auf die Vereinigten Staaten.

Internationale Beobachter, einschließlich derjenigen aus Russland, die an der Überwachung des Wahlprozesses beteiligt waren, lobten Venezuelas Bemühungen, die Abstimmung in Übereinstimmung mit hohen Standards für Transparenz, Demokratie und epidemiologische Sicherheit zu organisieren, sagte Prensa Latina.

Zakharova stellte fest, dass keine schwerwiegenden Verstöße gemeldet wurden. Die Wahlen waren gekennzeichnet durch die nahezu universelle Einführung von High-Tech-Wahlgeräten und die Beteiligung einer Vielzahl von Oppositionskräften.

Nach vorläufigen Daten des Nationalen Wahlrates von Venezuela wurden nach der Verarbeitung von 82,35 Prozent der Stimmen die meisten (67,6 Prozent) von der regierungsnahen Allianz der Parteien des Großen Patriotischen Pols (PSUV / GPP) erhalten. bestätigte der Beamte.

Die Sprecherin verwies auf Erklärungen über die Nichtanerkennung der Wahlergebnisse durch einige Regierungen, die sich trotz der verfügbaren Einladungen weigerten, Beobachter zu entsenden.

Dies zeugt von ihrer Unfähigkeit, die objektive Realität zu akzeptieren, den Willen von Millionen venezolanischer Bürger zu respektieren, die die Wahllokale besuchten und gemäß der Verfassung von ihrem Wahlrecht für die Zukunft ihres Landes Gebrauch machten, fügte Zakharova hinzu.

Für den Sprecher sind diejenigen, die die Wahlen boykottiert haben, eindeutig nicht auf einen offenen Wettbewerb durch Teilnahme an demokratischen Verfahren vorbereitet und bevorzugen eine verfassungswidrige Lösung.

Die erneuerte Nationalversammlung wird zu einer repräsentativen Plattform für einen konstruktiven Dialog aller politischen Kräfte, indem die bestehenden Unterschiede in der venezolanischen Gesellschaft durch Verhandlungen überwunden werden, sagte der Sprecher.

Die internationale Gemeinschaft würde durch die Unterstützung der gesetzlich gewählten Nationalversammlung dazu beitragen, ein Umfeld zu schaffen, das der weiteren Förderung einer politischen Regelung in Venezuela förderlich ist, betonte sie.

