Free Assange! Offener Brief an die britische Regierung (antiimperialistweek.org)

Julian Assange ist ein politischer Gefangener.

Seit 2010 haben Julian Assange und WikiLeaks eine beispiellose Reihe journalistischer Arbeiten veröffentlicht, in denen Kriegsverbrechen und schreckliche Menschenrechtsverletzungen durch mächtige Staaten aufgedeckt werden. Jetzt wartet Julian auf die Entscheidung eines britischen Auslieferungsgerichts, das den US-Behörden seine Überstellung gewähren könnte. In diesem Fall wird Julian Assange wahrscheinlich den Rest seines Lebens in einem Hochsicherheitsgefängnis in den USA verbringen.

Julian Assange ist ein politischer Gefangener, der seine Stimme erhebt und schwere Menschenrechtsverletzungen anprangert. Menschenrechtsverteidiger, Juristen, Journalisten und Verteidiger des freien Journalismus sowie Verfechter der Meinungsfreiheit haben ihre Stimme erhoben, um Julian Assange zu unterstützen, seine Freilassung zu fordern und die US- und britische Regierung aufzufordern, die Verfolgung von Julian Assange einzustellen.

Während wir am 10. Dezember den Tag der Menschenrechte feiern, möchten wir der britischen Regierung einen offenen Brief mit einer klaren Botschaft senden: Die ganze Welt schaut zu, wie Julian Assange von der britischen Regierung behandelt wird. Es ist jetzt an der Zeit, die Verfolgung von Julian Assange einzustellen. Nein zur Auslieferung von Julian Assange. Julian Assange muss freigelassen werden!

HIER UNTERZEICHNEN:

https://antiimperialistweek.org/en/free-assange/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related