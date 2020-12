Lawrow beanstandete, Deutschland und Frankreich würden der ganzen Welt die Haltung und die Initiative der Europäischen Union präsentieren, als etwas, was nicht in Frage gestellt und nur als Vorbild verwendet werden dürfe…

weiter hier:

https://snanews.de/20201208/eu-multipolare-welt-73283.html





Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related