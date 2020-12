Petition: Sanktionen gegen den Iran beenden

An den gewählten US-Präsident Joe Biden



https://actionnetwork.org/petitions/end-sanctions-on-iran

Unter Verstoß gegen gesetzliche Verbote der kollektiven Bestrafung schaden US-Sanktionen gegen den Iran den einfachen Menschen, und nicht der iranischen Regierung. Diese lähmende Sanktionen haben die Menschen ihrer Existenzgrundlage beraubt, verletzen das Recht jeden Einzelnen auf Gesundheit, macht die Corona-Pandemie noch lebensgefährlicher, und verursacht unnötiges Leiden und Tod. Viele Mitglieder des US-Kongresses haben ihre dringende Besorgnis zum Ausdruck gebracht .

Der gewählte US-Präsident Biden hat seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, zumindest einige Sanktionen aufzuheben und dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan, auch bekannt als Iran Nuclear Agreement, wieder beizutreten. Das Abkommen stellt sicher, dass das iranische Atomprogramm im Gegenzug für die Aufhebung der Sanktionen friedlich bleibt. Die iranische Regierung hat ihre Offenheit zu diesem Weg in den letzten vier Jahren beibehalten und hat sich vor kurzem – trotz des Drucks von einigen Teilen der Öffentlichkeit als Reaktion auf Attentate – zu den bleibenden Bestimmungen des Atomabkommen über die Aufhebung der Sanktionen bekannt.

Die iranischen Wahlen im Juni 2021 könnten in einer Regierung resultieren, die weit weniger bereit ist, die Zusammenarbeit mit einer US-Regierung fortzusetzen, die Vereinbarungen untergräbt, grausame Sanktionen verhängt und Iraner ermordet hat. Die Biden-Regierung muss also schnell guten Willen zeigen.

Wir müssen zeigen, dass dies eine Priorität für Menschen in den USA und auf der ganzen Welt ist. Bitte unterschreiben Sie diese Petition und teilen Sie sie mit anderen.

