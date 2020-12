Spaniens Ex-Regierungspräsident Zapatero fordert die Europäische Union auf, ihre Position zu Venezuela und der Maduro-Regierung zu ändern

Der ehemalige spanische Regierungspräsident José Luis Rodríguez Zapatero, hält sich derzeit in Venezuela auf um an der Beobachtung der Parlamentswahlen teilzunehmen.

Der frühere sozialistische Präsident, der 2018 eine gescheiterte Vermittlung zwischen der Regierung von Nicolás Maduro und der Opposition befürwortete, forderte die Europäische Union über ihre Haltung zu den Wahlen und über die Sanktionspolitik gegenüber Venezuela „gelassen und ruhig nachzudenken“.

„Die Diplomatie der Europäischen Union basiert auf der friedlichen Lösung von Konflikten, sie basiert auf der Einhaltung von Verfahren, und ich möchte, dass die Europäische Union nach diesen Wahlen darüber nachdenkt, wie die Sanktionspolitik, insbesondere die Politik des US-Präsidenten zu bewerten ist“, sagte Zapatero, der zusammen mit dem ehemaligen bolivianischen Präsidenten Evo Morales an der Beobachtung der Wahlen teilnahm. Nach Zapateros Meinung kann eine Nichtanerkennung der Wahlergebnisse „zu der größten Absurdität führen, die die Geschichte des Völkerrechts gekannt hat.

Das Büro von Josep Borrell, hoher Vertreter für auswärtige Angelegenheiten, bat Nicolás Maduro im September um eine Verschiebung dieser Wahlen, da sie keine Garantien für einen fairen Wettbewerb bieten würden. Die Europäische Union hat diesen Antrag als Voraussetzung für die Teilnahme an der Wahlbeobachtung festgelegt, die die Voraussetzung für die Anerkennung dieser Wahlen sein sollte.

Die Regierung Venezuelas lehnte den Antrag jedoch mit der Begründung ab, dass die Versammlung laut Verfassung im Januar vereidigt werden müsse.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related