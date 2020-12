Die weißrussische Ex-Präsidentschaftskandidatin und Oppositionsanführerin Swetlana Tichanowskaja hat in einem Beitrag für die Zeitung „Washington Post“ den US-Kongress aufgefordert, umgehend den Gesetzentwurf zu billigen, der die Befugnisse des US-Präsidenten erweitert, Sanktionen gegen Weißrussland zu verhängen.

https://de.sputniknews.com/politik/20201205328474407-tichanowskaja-us-kongress-hilfe/

