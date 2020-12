Außenminister Heiko Maas freut sich auf die „Rückkehr der USA auf die internationale Bühne“ mit Blick auf die Präsidentschaft von Joe Biden. Die Europäer seien bereit, so Maas, ihren Teil dazu beizutragen, im Bündnis mit den USA „ein Garant für Frieden, Demokratie und Menschenrechte“ zu sein. Aber was bedeutet das?

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/E7Dz

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related