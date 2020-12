VamosVenezuela / Frente Unido América Latina / Vereinigte Front für Lateinamerika / Kundgebung in Berlin

http://haendewegvonvenezuela.net/links/kundgebung05.12.20.html

Seit Anfang 2019 an jedem Samstag mit Aktivsten und Künstlern u.a. aus Venezuela, Chile, Bolivien, Brasilien, Peru, Mexiko, Russland, Deutschland, USA u.a. Ländern.

Wir fordern internationale Solidarität: USA raus aus Lateinamerika! Hände weg von Venezuela! Solidarität mit den fortschrittlichen Kräften in Lateinamerika!

DEUTSCH: 5.12.2020 Mauro, KP Peru – Frente Unido América Latina #HaendeWegVonVenezuela

https://youtu.be/E2xQIGk3Wkk

5.12. Rede von Gerhard Mertschenk, Frente Unido América Latina Berlin #HaendewegvonVenezuela

https://youtu.be/NwLc9aBtlR8

Deciembre 5, 2020 / Axel Plasa, Journalist / Castellano/Deutsch – Frente Unido América Latina Berlin

https://youtu.be/I_vQiiewsGE

Deciembre 5, 2020 / Mauro, CP Peru – Frente Unido América Latina #Berlin / Solidaridad International

https://youtu.be/l4SeJT_WOBc

