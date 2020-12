Kritik am Beitrag von Xenia Böttcher im Deutschlandradio zu den bevorstehenden Wahlen in Venezuela am 6. Dezember

Sehr geehrte Frau Böttcher,

in Ihrem Beitrag zur Parlamentswahl in Venezuela stellen Sie eine falsche Tatsachenbehauptung auf, wenn Sie berichten: „…, wurde Guaidó von staatlichen Sicherheitskräften nicht ins Gebäude gelassen.“

In Wirklichkeit versuchte Guaidó, gewaltsam zwei „Abgeordnete“ in das Parlamentsgebäude mitzunehmen, deren Mandate vom Obersten Gerichtshof für ungültig erklärt worden waren. Diese „Abgeordneten“ hatten bis dahin während der gesamten Legislaturperiode wegen der Aberkennung ihrer Mandate an keiner Sitzung teilgenommen, und ihre Anwesenheit war auch nie vom jeweiligen Parlamentspräsidenten gefordert worden.

Ausgerechnet zu dieser Sitzung nun wollte Guaidó diese „Abgeordneten“ ins Parlament schleusen, weil seine Wiederwahl sehr fraglich war. Er weigerte sich, ohne diese beiden das Gebäude zu betreten. Ihn allein hätten die Sicherheitsleute durchaus ins Parlament gelassen. Aber das lehnte er ab. Er beharrte auf der Begleitung durch diese beiden „Abgeordneten“. Das ist etwas ganz anderes, als Ihr Satz suggeriert. Auch bei uns hätten die Sicherheitsleute im Bundestag keine Leute hineingelassen, die dazu nicht berechtigt sind. Ich erinnere nur an die kürzliche Aufregung hierzulande, als AfD-Abgeordnete Personen durch Einladung in den Bundestag holten, die dann Abgeordnete aggressiv angingen.

Von einer ARD-Korrespondentin erwarte ich für meine Gebühren eine entsprechend objektive und wahrheitsgemäße Berichterstattung und keine tendenziöse falsche Tatsachenbehauptung.

Ich bin gespannt auf Ihre Berichterstattung, wenn der parlamentssitzlose Guaidó weiterhin von der Bundesregierung als Präsident anerkannt wird (Er kandidiert ja nicht, da er die Wahl boykottiert). Die jetzige rechtliche Rechtfertigung für seine Selbsternennung zum Präsidenten und dessen Anerkennung durch die Bundesregierung ist schon sehr fragwürdig (siehe Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages), nach den Wahlen wird sie vollkommen haltlos.

Wenn Sie berichten „Lange Schlangen bilden sich an den Tankstellen ….“, warum erwähnen Sie dann nicht, dass die USA seit Chávez‘ Regierungsantritt sich weigern, Ersatzteile für die Erdölanlagen zu liefern, was auch zum Niedergang dieser Branche beigetragen hat, und nun den dadurch notwendigen Import von Benzin und Diesel völkerrechtswidrig verhindern? Wenn das keine Einseitigkeit und Unterwürfigkeit unter die USA ist, weiß ich nicht, was dann noch Einseitigkeit sein sollte.



In Erwartung einer zukünftigen wahrheitsgetreuen Berichterstattung, verbleibe ich



mit freundlichen Grüßen

Gerhard Mertschenk.

