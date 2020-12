Der Iran ist eines der am stärksten von der Corona-Krise getroffenen Länder

Mit einer Bevölkerung von ca 80 Millionen hat der Iran seit dem Frühjahr mit sehr hohen Todeszahlen zu kämpfen. Verschärft wird die Krise zudem von einer völkerrechtswidrigen Sanktionspolitik des Westens.

Diese Sanktionspolitik macht es dem Land zum einem schwer medizinisches Material und Medikamente auf dem Weltmarkt zu beschaffen und andererseits ist es schwer Devisen zu beschaffen, weil die Exporte ebenfalls extrem erschwert sind.

Inzwischen hat sich die Lage leicht erholt und inzwischen haben sich die täglichen Todeszahlen in Deutschland zeitweise dem iranischen Niveau angeglichen.

