Aufruf des DGB: Abrüsten statt Aufrüsten: Aktionstag am Samstag 5. Dezember

leider sehr kurzfristig gibt es nun auch einen offiziellen Aufruf des DGB für den Aktionstag von „Abrüsten statt Aufrüsten“ am kommenden Samstag, 05.12.2020, aufmerksam zu machen. Immerhin besteht noch einmal die Möglichkeit, an einer Präsenzveranstaltung teilzunehmen. In diesem Sinne würden wir, DGB-Bezirk und –Region, uns über eine Teilnahme freuen.

Abrüsten statt Aufrüsten: Aktionstag am 5. Dezember

Die Rüstungsausgaben steigen weiter: Für den Bundeshaushalt 2021 sind Ausgaben von rund 50 Milliarden Euro geplant. Die vom DGB unterstützte Initiative „Abrüsten statt Aufrüsten“ sagt: Wir brauchen jeden Euro für Investitionen im Sozialen, der Gesundheit, Umweltschutz, der Wissenschaft und der Bildung – und nicht für weitere Aufrüstung. Am 5. Dezember macht die Initiative mit einem dezentralen bundesweiten Aktionstag auf ihre Forderungen aufmerksam.

Bei der Aktion in Berlin werden neben Reiner Hoffmann weitere VertreterInnen von Verbänden sprechen, die die Initiative unterstützen:

ab 13.30 Uhr, Nähe Kanzleramt:

Reiner Hoffmann, DGB-Vorsitzender

Myriam Rapior, Mitglied im Bundesvorstand BUND­jugend

Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (Der Paritätische)

Moderation: Jutta Kausch, Schauspielerin, aktiv bei der Friedenskoordination Berlin (FRIKO)

