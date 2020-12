Trauriger Rekordwert in Russland: 589 Corona-Todesfälle binnen 24 Stunden (Sputniknews)

An einem Tag sind in Russland laut offiziellen Angaben 25.345 neue Corona-Fälle (Stand: 02.12.2020, 10:40 Uhr, Ortszeit) registriert worden. Die Gesamtzahl der Erkrankten liegt somit bei 2.347.401. Die meisten wurden in Moskau (617.439) gemeldet. Das bedeutet ein Plus von 5191 Fällen im Vergleich zum Vortag. Innerhalb von 24 Stunden kamen in Russland 589 Patienten ums Leben. Das ist der Höchstwert, der in Russland im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie je gemeldet worden ist. Die Gesamtzahl der Todesopfer beläuft sich derzeit auf 41.053. An einem Tag sind 26.882 Corona-Kranke genesen. Insgesamt gelten 1.830.349 Personen als geheilt. Demnach gibt es aktuell in Russland 475.999 Menschen, die aktiv an Covid-19 erkrankt sind. Im ganzen Land wurden bisher mehr als 77,2 Millionen Testungen durchgeführt.

