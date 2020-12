Maas, Röttgen, Gysi und andere Politiker fordern Ende der Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten in Weißrussland gefordert.

https://de.sputniknews.com/deutschland/20201202328466013-deutschland-und-schweden-fordern-ein-ende-der-gewalt-in-weissrussland/

Deutschland und Schweden fordern „ein Ende der Gewalt“ in Weißrussland

In einem gemeinsamen Appell haben 30 deutsche und schwedische Politiker nach Angaben der Right Livelihood Stiftung, welche die Alternativen Nobelpreise verleiht, ein Ende der Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten in Weißrussland gefordert.

In dem auch von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) unterzeichneten Schreiben werde das „brutale Vorgehen“ mit Hunderten Verletzten und mehreren bestätigten Todesfällen scharf verurteilt, teilte die Right Livelihood Stiftung am Mittwoch mit. „Dieser friedliche Protest, der die Achtung der Grundfreiheiten fordert, kann nur mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft erfolgreich sein“, sagte der Chef des von weißrussischen Behörden nicht registrierten Menschenrechtszentrums „Wesna“, Ales Beljazki. „Andernfalls wird das ganze Land in einer stalinistischen Diktatur untergehen“, so Beljazki, der zu den diesjährigen Preisträgern der Stiftung zählt.

Niemand sei bislang zur Rechenschaft gezogen und keine einzige Untersuchung eingeleitet worden, heißt es in dem Schreiben, das auch der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen und der langjährige Fraktionschef der Linken im Bundestag Gregor Gysi unterzeichnet haben. Menschenrechtler hätten willkürliche Massenfestnahmen, Strafverfolgung unter erfundenen Anklagen, Folter und Misshandlungen dokumentiert. Zudem zeigten sich die Unterzeichner besorgt über die Verfolgung mehrerer Aktivisten des Menschenrechtszentrums „Wesna“, welches von den weißrussischen Behörden nicht registriert ist.

„Wesna“ bekommt an diesem Donnerstag im Rahmen einer Online-Veranstaltung den Alternativen Nobelpreis verliehen. Ausgezeichnet werden außerdem die iranische Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotudeh, der US-Bürgerrechtsanwalt Bryan Stevenson und die Aktivistin Lottie Cunningham Wren aus Nicaragua. Wegen der Corona-Pandemie können die Preisträger der Right Livelihood Awards diesmal nicht vor Ort in Stockholm ausgezeichnet werden.

Maas droht Lukaschenko mit neuen EU-Sanktionen und sichert Minsker Opposition Unterstützung zu

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat am Mittwoch der Opposition in Belarus die weitere Unterstützung Deutschlands und der EU zugesichert. Sollten der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko und seine Anhänger nicht einlenken, wird die Europäische Union laut Maas die Sanktionen ausweiten. Lukaschenko und seine Machtclique würden weiter auf Schlagstöcke statt auf ernsthaften nationalen Dialog setzten, so der deutsche Außenminister.

„Deshalb haben wir in der Europäischen Union Sanktionen verhängt und nicht nur verhängt, sondern wir haben sie weiterentwickelt und mittlerweile auch verschärft. Und wenn Lukaschenko seine Unterstützer nicht unter Kontrolle bekommt, und wenn sie nicht einlenken, dann werden wir diese Sanktionen auch weiter Stück für Stück ausweiten. Dazu haben wir uns in der Europäischen Union entschlossen”, sagte Maas beim 18. Minsk-Forum der deutsch-belarussischen Gesellschaft.

Die EU ziele gegen die Stützen der Lukaschenko-Regime. Zusammen mit seinen europäischen Partnern prüfe Deutschland derzeit ein gerichtliches Vorgehen gegen Menschenrechtsverletzungen bei den Protesten im Land.„Wir beraten derzeit mit unseren Partnern, wie wir die gerichtsfesten Belege von Menschenrechtsverletzungen – die es hier gibt, täglich –, wie wir die erfassen können und damit auch die Straftäter anschließend strafrechtlich verfolgt werden können“.

Der Minister betonte, dass die Krise der letzten Monate Weißrussland grundlegend verändert habe: „Das alte System bröckelt und ein neues und ein neues Belarus wächst“. Dabei unterstrich er die Bereitschaft, Belarus „zu Durchbruch zu verhelfen“, und versprach erneut der Ex-Präsidentschaftskandidatin und Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja, die auch am Minsker Forum teilnahm, die Unterstützung Deutschlands und der Europäischen Union. Der Minister dankte unter anderem Polen, das mehrere weißrussische Oppositionsvertreter aufgenommen hat. „Polen hat als Nachbar von Belarus in den vergangenen Monaten viel geleistet“, sagte der Außenminister.

