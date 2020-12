China versucht nicht, die Entstehungsgeschichte des Virus zu ändern, wie einige westliche Medien behaupteten; Es ist eine Tatsache, dass China möglicherweise der Whistleblower der Pandemie war, da zunehmende akademische und offizielle Beweise die frühe Existenz des neuartigen Coronavirus an mehreren Orten auf der ganzen Welt gezeigt haben, stellten Experten fest, nachdem sie die mögliche frühe Existenz des Virus in anerkannt hatten Italien, Spanien und die USA. China fordert jedoch eine Offenheit für die komplizierte wissenschaftliche Frage.

Untersuchungen der US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) haben ergeben, dass US-Amerikaner möglicherweise bereits Mitte Dezember 2019 erstmals infiziert wurden, da laut einer Meldung des Wall Street Journals vom Dienstag, dann bereits in Blutproben in US-Bundesstaaten Antikörper gefunden wurden.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass SARS-CoV-2-Infektionen (der Coronavirus-Stamm, der COVID-19 verursacht) in den USA möglicherweise Mitte Dezember 2019 aufgetreten sind, einige Wochen früher als Wuhan seinen ersten Fall gemeldet hatte und etwa einen Monat früher als der gemeldete erste Fall in den USA, heißt es in dem Bericht.

Die erste COVID-19-Infektion in den USA wurde am 19. Januar 2020 gemeldet, und China meldete im Dezember 2019 seinen ersten COVID-19-Patienten in Wuhan.

Die Ergebnisse zeigen erneut das Wissen der Menschen über die frühe Existenz des neuartigen Coronavirus auf, bevor Wuhan seinen ersten Fall identifizierte. Eine Studie des italienischen Nationalen Krebsinstituts von Mailand fand das neuartige Coronavirus in Blutproben, die im Oktober 2019 entnommen wurden, und Untersuchungen der Universität Barcelona zeigten, dass das Virus im März 2019 in Abwasserproben in Barcelona vorhanden war.

Das chinesische Außenministerium und Beobachter forderten am Mittwoch eine offenere Haltung, um das Rätsel zu lösen, das von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt gelöst werden sollte.

Hua Chunying, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, sagte, die Epidemie sei an mehreren Stellen ausgebrochen, und die Studie der US-amerikanischen CDC habe dies ebenfalls bestätigt. Sie betonte jedoch, dass die Suche nach der Quelle des Coronavirus eine wissenschaftliche Arbeit sei, die von globalen Wissenschaftlern durchgeführt werden müsse. Wir hoffen, dass andere Länder mit der WHO zusammenarbeiten können, um sich auf zukünftige Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit vorzubereiten, sagte sie.

„Die Fakten werden für sich selbst sprechen. Wir können die Möglichkeit einer frühen Existenz des Virus in vielen Ländern nicht ignorieren“, sagte Liang Manchun, Associate Research Fellow am Institut für Forschung zur öffentlichen Sicherheit der Tsinghua-Universität, gegenüber der Global Times Am Mittwoch.

Auf die Frage, ob die Entdeckung von Antikörpern im Blut ein verlässlicher Beweis für den Ursprung des Virus ist, teilte ein Virologe der Global Times unter der Bedingung der Anonymität mit, dass viele Länder wie Brasilien, Italien und Spanien berichteten, dass frühe Blutproben positiv für Nukleinsäuren befunden wurden. aber die Ergebnisse können „falsch positiv“ sein. Dasselbe gilt für Antikörper, sagte der Virologe und bemerkte, dass „Antikörper die Existenz des Virus nicht direkt darstellen. Positive Antikörper können durch eine unspezifische oder ähnliche Virusinfektion verursacht werden.“

Er glaubt, dass die Gensequenzierung des Virusstamms der beste Beweis ist, um die frühe Existenz der Epidemie in verschiedenen Ländern zu klären.

Die US-Studie bietet eine weitere Richtung für die Suche nach dem Virusursprung, aber wir können nicht leicht eine Schlussfolgerung daraus ableiten, da die komplizierten wissenschaftlichen Fragen nicht von einem oder zwei Wissenschaftlern beantwortet werden können, da sie große Datenmengen erfordern, an denen wahrscheinlich verschiedene Länder, ein Peking, beteiligt sind – ässerte ein Experte für öffentliche Gesundheit, der von der Global Time erreicht wurde, .

Die Global Times stellte jedoch fest, dass einige westliche Medien die chinesische Stadt Wuhan kontinuierlich als Geburtsort des Virus bezeichnen und China sogar verleumdet haben, dass man versucht habe, sich der Verantwortung zu entziehen, bevor eine Schlussfolgerung darüber gezogen werden kann, woher das Virus stammt. der britische Guardian behauptete, China führe eine „Propagandakampagne“ durch, die sich auf mögliche alternative Ursprünge stütze.

Chinesische Beobachter stellten fest, dass die internationale Gemeinschaft eine offene Haltung dazu einnehmen muss, wenn Wissenschaftler auf der Welt noch daran arbeiten, das Virus aufzuspüren und das dringende Dilemma zu lösen, mit dem alle konfrontiert sind. Nur China als denjenigen zu betrachten, der für die Pandemie verantwortlich gemacht wird, bringt nichts, um das Problem zu lösen, und die Möglichkeit, dass China ein Whistleblower der Pandemie ist, kann nicht ausgeschlossen werden, stellten sie fest.

Die Global Times stellte fest, dass US-amerikanische Internetnutzer nach der CDC-Studie online behaupteten, sie hätten im Dezember letzten Jahres eine schreckliche Zeit erlebt und ähnliche Symptome mit dem COVID-19 gezeigt.

„Yup. Hatte letzten Dezember die seltsamste ‚Grippe‘. Nichts als ein harter Husten und eine leichte Verstopfung“, schrieb ein Twitter-Nutzer. Ein anderer sagte: „Als ich meinen Sohn im Januar mit schweren grippeähnlichen Symptomen in eine Notaufnahme brachte, war er negativ auf Grippe getestet, aber der Arzt sagte, dass alle anderen Patienten im Wartezimmer, die eine Lunge hackten, ebenfalls negativ getestet wurden. Vielleicht war Covid die mysteriöse Krankheit? „

Als der US-amerikanische CDC-Direktor Robert Redfield im März gefragt wurde, ob einige Menschen in den USA letztes Jahr tatsächlich an Coronavirus und nicht an Influenza gestorben sind, gab er zu, dass einige Fälle falsch diagnostiziert wurden.

Quelle:

https://www.globaltimes.cn/content/1208776.shtml

