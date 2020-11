Säbelrasseln gegen den Iran – von Stephen Lendman

Quelle:

Über 40 Jahre lang haben die USA das iranische Territorium nie angegriffen – außer durch verdeckte Operationen.

Teherans legitimes Kernenergieprogramm hat keine militärische Komponente – dies wird immer wieder von den Einschätzungen der IAEO und der US-Geheimdienste bestätigt.

Der investigative Journalist Seymour Hersh sagte dazu Folgendes:

Laut US National Intelligence Analysen zum iranischen Atomprogramm gibt es „keine schlüssigen Beweise dafür, dass der Iran irgendwelche Anstrengungen unternommen hat, um die A-Bombe zu bauen“, und fügte hinzu: „Trotz jahrelanger verdeckter Operationen im Iran, umfangreicher Satellitenbilder und der Rekrutierung vieler iranischer Geheimdienste konnten die USA und ihre Verbündeten, einschließlich Israel, keine unwiderlegbaren Beweise für ein laufendes verstecktes Atomwaffenprogramm im Iran finden. ”

Es ist, weil es keine gibt, nicht jetzt oder früher.

Das iranische Atomprogramm wird weltweit am stärksten von IAEO-Inspektoren überwacht.

Berichte betonen die Legitimität des Programms.

Keine Beweise deuten auf ein zukünftiges iranisches Ziel hin, die „Bombe“ zu entwickeln.

Im krassen Gegensatz dazu ist Israel nuklear bewaffnet und gefährlich. Es unterhält Lagerbestände an chemischen, biologischen und anderen verbotenen Waffen.

Die USA agieren genauso und setzen in all ihren Präventivkriegen verbotene Waffen ein.

Die Vereinten Nationen, die meisten ihrer Mitgliedstaaten und von Unternehmen kontrollierte Unternehmensmedien blenden jedoch wichtige Informationen aus, auf die jeder ein Recht hat.

Gleichzeitig fördern die großen US-Medien den Mythos einer iranischen Bedrohung – obwohl es in der Geschichte des islamischen Staates noch nie eine gab. Mehr dazu weiter unten.

Der Iran ist der führende Befürworter in der Region für Frieden, Stabilität und gegenseitige Zusammenarbeit mit anderen Nationen. Er strebt die Konfrontation mit keinem an und bedroht keine anderen Länder.

Während seiner fast vierjährigen Amtszeit führte Trump auf andere Weise einen umfassenden Krieg gegen den Iran – ohne militärische Konfrontation.

Die einzige Ausnahme war im vergangenen Januar, als das Pentagon den iranischen Befehlshaber der Quds Force, General Qassem Soleimani, und den stellvertretenden Leiter der irakischen Volksmobilisierungseinheiten (PMU) Abu Mahdi al-Muhandis in ihrem Auto ermordete , nachdem er den internationalen Flughafen von Bagdad verlassen hatte.

Während er die Kriege fortsetzte, die er geerbt hatte, startete Trump selbst keine neuen.

Wenn seine Amtszeit sich dem Ende nähert – abgesehen von einer höchst unwahrscheinlichen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in der 11. Stunde, die betrügerische Wahlergebnisse ungültig macht – warum sollte er das Risiko eingehen, den Nahen Osten in einen potenziell größeren Krieg zu verwickeln als alles, was seit dem Zweiten Weltkrieg zu sehen war?

Würde er wollen, dass sein Erbe stärker getrübt war als bereits?

Wenn iranisches Territorium angegriffen wird, wäre die Vergeltung schnell und hart gegen die regionalen Streitkräfte der USA, möglicherweise gegen Israel.

Russland und / oder China könnten eingreifen, um ihre regionalen Interessen zu schützen – ein globales Kriegsszenario im schlimmsten Fall.

Wohin die Regierungsbehörden der USA seit Jimmy Carters Amtszeit als Präsident nie gegangen sind, ist es höchst unwahrscheinlich, dass dies jetzt geschieht – insbesondere gegen Ende von Trumps Amtszeit.

Doch säbelrasselnde US-Medien schlagen möglicherweise etwas anderes vor.

Im November behauptete die NYT, Trump habe „hochrangige Berater (nach möglichen) Optionen gebeten, in den kommenden Wochen Maßnahmen gegen den iranischen Hauptnuklearstandort zu ergreifen“ und fügte hinzu:

Ihm wurde „davon abgeraten“, den Iran militärisch zu schlagen, auch vom Vorsitzenden des Joint Chiefs, General Mark Milley.

Laut dem Middle East Eye (MEE) forderte der Befehlshaber der iranischen Quds Force, Ismail Qaani, die irakischen PMU-Beamten in Bagdad auf, die Angriffe auf die Grüne Zone und die US-Stützpunkte bis zum Ende von Trumps Amtszeit einzustellen.

Laut einem von der MEE zitierten hochrangigen PMU-Kommandeur:

„Qaani hat klar gemacht, dass Trump die Region vor seiner Abreise in einen offenen Krieg ziehen will, um sich an seinen Gegnern zu rächen, weil sie die Wahl verloren haben, und es liegt nicht in unserem Interesse, ihm eine Rechtfertigung für den Beginn eines solchen Krieges zu geben.“

Während es höchst unwahrscheinlich ist, dass Trump zu diesem Zeitpunkt einen militärischen Angriff auf den Iran anordnet, wollen iranische Beamte nicht, dass ein Vorwand für ihn geschaffen wird, um das Undenkbare zu tun.

Qaani fügte das hinzu

„(I) Wenn ein Krieg zwischen dem Iran und Amerika ausbricht, können seine Auswirkungen nicht eingedämmt werden, und der Irak, Syrien, der Libanon, der Jemen, Saudi-Arabien, Kuwait und der Iran werden alle ein Schlachtfeld für beide Seiten sein.“ „Daher muss das höhere Interesse berücksichtigt werden. Daher sollten alle Angriffe auf US-Interessen in der Region gestoppt werden.“

Laut einer Pressemitteilung von CENTCOM vom 21. November wurde ein atomwaffenfähiger B-52-Bomber unter dem falschen Vorwand „Abschreckung von Aggressionen und Beruhigung von US-Partnern und Verbündeten“ in den Nahen Osten geschickt.

Berichten zufolge ist eine US-amerikanische Task Force für Flugzeugträger auf dem Weg zum Persischen Golf. Dies scheint ein Säbelrasseln zu sein und bereitet sich nicht auf einen Streik gegen den Iran vor.

Am Donnerstag hiess es in der Washington Post: „(a)nti-iranische Falken in den (USA) und Israel sehen, wie sich das Fenster für die Möglichkeit eines präventiven US-israelischen Streiks gegen das iranische Atomprogramm schließt.“

Netanyahu, Pompeo und andere Hardliner des Trump-Regimes unterstützen das, was US- und israelische Beamte ablehnen.

Netanjahu klagte unzählige Male zuvor über ein nicht existierendes iranisches Atomwaffenprogramm – wissend, dass es nicht existiert. Letzte Woche wurde er mit den Worten zitiert:

„Es darf keine Rückkehr zum vorherigen Atomabkommen geben.“ „Wir müssen uns an eine kompromisslose Politik halten, um sicherzustellen, dass der Iran keine Atomwaffen entwickelt“ – und dabei seinen eigenen illegalen Vorrat ignorieren.

Laut einem namenlosen Beamten des US-Kriegsministeriums wäre die Idee eines „sauberen, begrenzten chirurgischen Militärschlags“ gegen eine weitere iranische Nuklearanlage eine Torheit.

Ein umfassender regionaler Krieg könnte möglicherweise verheerende Folgen für den Iran, Israel und die mit den USA verbündeten arabischen Länder haben.

Laut Personen, die Trump nahe stehen, schätzt er die Erhaltung der Schritte, die unternommen wurden, um die regionalen Streitkräfte der USA abzubauen, um endlose Kriege zu stoppen.

Ein militärischer Streik gegen den Iran wäre ein entgegengesetzter Schritt.

Seine regelmäßigen Geheimdienstbesprechungen sollten ihm mit Sicherheit klargemacht haben, dass das iranische Atomprogramm keine militärische Komponente hat.

Am 25. November berichtete Reuters, dass Trumps Abgesandter für einen Regimewechsel im Iran, Elliott Abrams, sagte, dass bis zum 20. Januar regelmäßig weitere US-Sanktionen gegen das Land verhängt werden.

Er ging nicht soweit eine mögliche militärische Konfrontation vorzuschlagen.

Da hochrangige politische und militärische Vertreter der USA – zusammen mit dem Konzept das Trump bewahren will – gegen die Idee sind, ist alles, was möglicherweise zu einem Krieg mit dem Iran führen könnte, höchst unwahrscheinlich.

Separat berichtete Axios am Mittwoch, dass die israelische IDF „angewiesen wurde, sich auf die Möglichkeit vorzubereiten, dass die USA einen Militärschlag gegen den Iran durchführen werden, bevor Präsident Trump sein Amt verlässt“, und fügte hinzu:

Der Schritt hatte nichts mit einer „Geheimdienstbewertung“ oder der Überzeugung zu tun, dass Trump einen solchen Streik anordnen würde.

Es ist ein weiteres Beispiel für Säbelrasseln.

Da Trumps Amtszeit kurz vor dem Ende steht und er sich hauptsächlich darauf konzentriert, mindestens fünf Richter des Obersten Gerichtshofs davon zu überzeugen, manipulierte Wahlergebnisse gegen ihn in der Hoffnung auf eine zweite Amtszeit abzulehnen, ist der Iran im Vergleich dazu ein Nebenthema.

Die Uhr tickt an seinen verbleibenden Tagen im Amt, so wie es jetzt steht.

Wenn der Tag der Amtseinführung am 20. Januar näher rückt, werden sich die Chancen für Trump, einen Militärschlag gegen den Iran zu befehlen, wahrscheinlich verringern und verblassen.

Die feindlichen US-Aktionen gegen den Iran – kurz vor dem heißen Krieg – werden fortgesetzt, da sie seit ihrer Revolution von 1979 endlos ausgetragen wurden.

Der preisgekrönte Autor Stephen Lendman lebt in Chicago. Er kann unter lendmanstephen@sbcglobal.net erreicht werden . Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Globalisierungsforschung (CRG).

Sein neues Buch als Herausgeber und Mitwirkender trägt den Titel „Flashpoint in der Ukraine: US-Antrieb für Hegemonie-Risiken im dritten Weltkrieg“.

http://www.claritypress.com/LendmanIII.html

