https://orinocotribune.com/russia-proposes-local-video-platforms-to-replace-youtube

Die russische Kommunikationsbehörde Roskomnadzor schlug heute die Schaffung nationaler Videoplattformen vor, um YouTube zu ersetzen, da dieses US-Unternehmen die russischen Medien zensiert.

„Wir machen die russischen Medien auf die Notwendigkeit aufmerksam, Informationskanäle auf nationalen Videoplattformen zu unterhalten. Wir bitten führende Technologieunternehmen, unseren Medien bei der Erstellung und Verbreitung dieser Medien zu helfen “, sagte der russische Kommunikationsbeauftragte in einer Erklärung.

Roskomnadzor machte diesen Vorschlag, nachdem er Google heute beschuldigt hatte, ein „vollständiges Veto“ von YouTube gegen ANNA News und die zugehörigen Kanäle verhängt zu haben.

„Eine spezifische Politik der Zensur in Bezug auf russische Medien ist inakzeptabel und verstößt gegen das Grundprinzip der Freiheit der Verbreitung von Informationen und des ungehinderten Zugangs zu diesen“, sagte die russische Regulierungsbehörde in ihrer Erklärung.

Es ist nicht das erste Mal, dass die russische Kommunikationsaufsichtsbehörde die großen US-amerikanischen Internet-Multis der Zensur beschuldigt. Dies ist eine gängige Praxis von Unternehmen wie Youtube, Google, Facebook, Twitter und Instagram, die gegen Länder eingesetzt werden, die von Washington sanktioniert und angegriffen werden.

Im Oktober erklärte Roskomnadzor, dass Google, Facebook und Twitter „den Zugang zu Materialien von rund zwanzig russischen Medienunternehmen einschränken“, darunter die staatliche Agentur RIA Novosti sowie Russia Today, Russia 1 und Sputnik.

Diesen Monat schlug eine Gruppe von Abgeordneten der Duma (Unterhaus) Änderungen eines Gesetzes vor, das Sanktionen gegen Internetplattformen einführen würde, die russische Medien diskriminieren.

Sie schlagen auch vor, dass Roskomnadzor aus diesem Grund den Zugang zu diesen Plattformen teilweise oder vollständig blockieren kann. Einige Analysten haben vorgeschlagen, dass jeder, der vor Ort bei diesen Unternehmen wirbt, eine zusätzliche Steuer zahlt, wenn er gegen lokale Gesetze verstößt.

Die Generalstaatsanwaltschaft würde zusammen mit dem russischen Außenministerium im Voraus bestimmen, welche russischen Medien von diesen von Washington kontrollierten Unternehmen diskriminiert werden.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related